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POCO X6 Pro, POCO M6 Pro, POCO X6 почали продавати зі знижкою

04.04.2024

Компанія Xiaomi відома своїми якісними смартфонами, які доступні за адекватними цінами. Починаючи з 4 квітня і до 10 квітня включно, бренд продає свої смартфони з суттєвими знижками. Мова йде про такі смартфони: POCO X6 Pro, POCO M6 Pro, POCO X6, Redmi Note 13, Xiaomi 14 Ultra та Xiaomi 14. Спеціальні ціни будуть доступні в офіційному магазина на Aliexpress.

POCO X6, X6 Pro та M6 Pro

Poco X6 Pro

Смартфони Poco X6 і Poco X6 Pro отримали плоский AMOLED-екран з діагоналлю 6,67 дюйма з роздільною здатністю 1220 × 2712 пікселів і підтримкою частоти оновлення зображення до 120 Гц. Розмір дисплея в моделі Poco M6 Pro становить аналогічні 6,67 дюйма. При цьому роздільна здатність – Full HD+ (2400 × 1080) з кадровою частотою до 120 Гц і піковою яскравістю 1300 кд/м². Пікова яскравість дисплея в моделях X6 і X6 Pro становить 1800 кд/м².

На задній панелі всіх трьох моделей Poco X6, Poco X6 Pro і Poco M6 Pro встановлено модуль, що складається з трьох камер. Основний сенсор – роздільною здатністю 64 Мп з підтримкою оптичної стабілізації. Дві допоміжні камери – ширококутний об’єктив з роздільною здатністю 8 Мп і 2-мегапікельний макро-об’єктив. Селфі-камера, встановлена з фронтальної частини, отримала роздільну здатність 16 Мп.

В якості апаратної основи базової моделі Poco X6 використовується Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, а X6 Pro – MediaTek Dimensity 8300-Ultra. Модель Poco M6 Pro отримала SoC Helio G99-Ultra від MediaTek. Ємність батареї в молодшій моделі Poco X6 становить 5100 мА-год і підтримує зарядку потужністю 67 Вт. Poco X6 Pro і Poco M6 Pro оснащені трохи менш ємним акумулятором на 5000 мА-год, при цьому пристрої також підтримують зарядку потужністю 67 Вт.

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Redmi Note 13

Redmi Note 13 5G

Найдоступніша модель без підтримки 5G мереж (в Україні цей стандарт не запрацює в найближчий час), у мінімальній версії якої встановлено 6 ГБ оперативної пам’яті замість чотирьох (це крок вперед).

Крім цього смартфон отримав стереозвук і сканер під екраном, що нетипово для бюджетних моделей Xiaomi.

Окремої згадки заслуговує екран. Без жартів, це один з найякісніших Amoled дисплеїв серед усіх недорогих смартфонів, які побували в нас в редакції за останній рік (а може й роки).

Високочастотний ШІМ, 120Гц оновлення, 1800 ніт пікової яскравості, хороше калібрування кольорів – а це точно не середній сегмент?

Додайте до цього камеру на 108 МП і не якусь прохідну, а досить хороший модуль від Samsung.

До часу роботи претензій немає, в іграх смартфон витрачав близько 18-22% за годину, за звичайного використання автономність цілком передбачувана для смартфона з 5000 мАг і швидкою зарядкою на 33 Вт (9-11 годин екрану).

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Xiaomi 14 Ultra

Смартфон виділяється потужною начинкою. Він працює на базі флагманського чипа Qualcomm. Пристрої зі Snapdragon 8 Gen 3 на борту посідають перші місця в рейтингу найпродуктивніших смартфонів світу (приклад рейтингу AnTuTu). Масивна кругла камера ззаду має чотири 50-мегапіксельні датчики. На чолі стоїть флагманський 1-дюймовий сенсор Sony LYT-900.

Цікавий факт: за рахунок додаткових аксесуарів смартфон легко перетворюється на компактний фотоапарат. Його зручно тримати в руці та використовувати під час вуличної зйомки.

На вибір є три варіанти кольору: чорний, білий і синій. Тильна сторона перших двох моделей зроблена під шкіру.

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Xiaomi 14

Xiaomi 14 – це смартфон, який пропонує високу продуктивність та якість зображення. Він оснащений процесором MediaTek Dimensity 8300, що забезпечує достатню потужність для повсякденного використання та гри в ігри. Xiaomi 14 має 6.67-дюймовий AMOLED дисплей з високою яскравістю та точністю кольорів. Однак, смартфон має слабкість у камері, яка не досягає високих результатів у порівнянні з іншими моделями.

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04.04.2024
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