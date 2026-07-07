Amazfit Cheetah 2 Ultra отримав велике оновлення: нові функції для спортсменів

Смарт-годинник Amazfit Cheetah 2 Ultra, орієнтований на найвибагливіших спортсменів, отримав нове оновлення програмного забезпечення, яке додало низку корисних функцій. Особливо приємним апдейт стане для бігунів, які тренуються в горах.

Що нового

Модель дебютувала на ринку у травні 2026 року — місяцем пізніше за молодшу Amazfit Cheetah 2 Pro — як відповідь виробника найкращим спортивним годинникам на ринку. Тепер, завдяки оновленню, гірські бігуни отримали доступ до додаткових навігаційних даних, які допомагають краще розуміти маршрут: у реальному часі можна перевірити, зокрема, залишок дистанції, а також підйоми й спуски до наступної контрольної точки.

Друге важливе покращення стосується роботи GPS у складному рельєфі — тепер це має позитивно вплинути на точність відстеження дистанції й темпу. Змінилась і робота з картами під час активної навігації: після ввімкнення інтерактивного режиму екран автоматично розблоковується, дозволяючи зручно масштабувати, переміщувати й переглядати карту.

Серед менш помітних змін — новий візуальний ефект підсвітки карток швидкого доступу, вдосконалена регулювання яскравості екрана при піднятті зап’ястя з увімкненим режимом Always On Display, а також швидша робота списку завантажених застосунків — їх у магазині Zepp App вже понад 400.

Характеристики та ціна

Нагадаємо, Amazfit Cheetah 2 Ultra оснащений 1,5-дюймовим AMOLED-екраном з максимальною яскравістю 3000 ніт. Корпус, рамка і кнопки виготовлені з титану 5-го класу, а екран захищений сапфіровим склом. Акумулятор забезпечує до 60 годин роботи в режимі GPS подвійної частоти та до 30 днів за звичайного використання. Годинник також отримав NFC та 64 ГБ вбудованої пам’яті для офлайн-карт і музики.

В Україні пристрій продається офіційно й коштує близько 25 999 грн — модель уже доступна в мережах “Фокстрот”, “Алло”, “Цитрус” та інших рітейлерів електроніки.