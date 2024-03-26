Samsung Galaxy A55 5G виявився напрочуд автономним

При активному використанні Samsung Galaxy A55 5G витримав 13 годин і 27 хвилин. У режимі розмови пристрій пропрацював 37 годин і 8 хвилин. Дивитися відео на ньому можна 18 годин і 53 хвилини. Гортати сторінки в інтернеті – 11 годин і 40 хвилин. Грати – 7 годин і 18 хвилин.

Серед конкурентів тільки Nothing Phone (2a) показав результат кращий, пропрацювавши 15 годин і 53 хвилини. Усі інші смартфони поступилися Samsung Galaxy A55 5G за автономністю.

Так, попередник в особі Samsung Galaxy A54 продемонстрував 11 годин і 15 хвилин. Випущений разом з Samsung Galaxy A55 5G, менш дорогий Samsung Galaxy A35 5G – 12 годин 26 хвилин. Нарешті, Samsung Galaxy S23 FE виявився аутсайдером з 8 годинами і 28 хвилинами.

Нагадаємо, що користувачі почали скаржитися на неприємний запах Samsung Galaxy S24 Ultra. Також цей флагманський смартфон порівняли з конкурентом від Google.