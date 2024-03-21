Скунс у кишені: власники Samsung Galaxy S24 Ultra скаржаться сморід

Власник флагманського смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra поскаржився на дивний запах, який виходить від вбудованого стилуса S Pen. Інші користувачі пристрою підтвердили скаргу в коментарях на форумі Reddit.

“Чому мій S Pen так погано пахне? Або у мене чутливий ніс, або нутрощі цієї штуковини плавляться, коли вона вийнята всередині. Будь ласка, скажіть мені, що я не божевільний”, – пише автор гілки з ніком LatifYil.

У коментарях відзначилися й інші користувачі флагманських смартфонів Samsung Galaxy S Ultra. Вони всі відзначили наявність паленого пластику, що збентежило деяких власників пристрою. Причому раніше вони не звертали на це увагу.

“Автор поста змусив мене понюхати мій стилус. Можу підтвердити, що він смердючий”, – написав користувач bobissonbobby.

З’ясувалося, що це не перший такий випадок – з такою самою проблемою щонайменше стикалися користувачі Samsung Galaxy S22 Ultra, який вийшов на початку 2022 року. На це вказує пост на форумі Samsung від власника сучасного і старого флагманів компанії.

За словами модератора форуму Samsung, коли S Pen встановлений у смартфоні, він перебуває близько до внутрішніх компонентів пристрою, які під час використання виділяють тепло і спричиняють нагрівання пластику. Через це стилус може виділяти специфічний запах, однак це нормально і турбуватися в цьому разі нема про що.