OPPO Reno17 і Reno17 Pro отримають батареї до 8000 мАг та камери з оптичним зумом: розкрито характеристики

У мережі з’явилися нові подробиці про майбутні смартфони OPPO Reno17 і Reno17 Pro. Інсайдер розкрив характеристики дисплеїв, процесорів та акумуляторів обох моделей, офіційна презентація яких відбудеться вже в листопаді.

Відомий інсайдер Digital Chat Station опублікував інформацію про нове покоління смартфонів OPPO Reno. Згідно з витоком, обидва пристрої отримають місткі акумулятори та 50-мегапіксельні камери з перископічними телеоб’єктивами. Водночас виробник вирішив зробити дорожчу Pro-версію компактнішою за базову модель, що досить незвично для сучасного ринку смартфонів.

Чим відрізнятимуться OPPO Reno17 і Reno17 Pro

За попередньою інформацією, стандартний OPPO Reno17 оснащуватиметься 6,5-дюймовим дисплеєм та акумулятором ємністю близько 8000 мАг. За продуктивність відповідатиме процесор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4. Натомість OPPO Reno17 Pro отримає компактніший 6,3-дюймовий екран, батарею приблизно на 7200 мАг та чип MediaTek Dimensity 8550.

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Попри відмінності в розмірах і процесорах, обидва смартфони матимуть спільну особливість — 50-мегапіксельну перископічну камеру для знімання віддалених об’єктів. Така конструкція дозволяє реалізувати оптичне наближення без значного збільшення товщини корпусу. Водночас характеристики основної та ультраширококутної камер поки залишаються невідомими.

Основні характеристики майбутніх моделей:

Характеристика OPPO Reno17 OPPO Reno17 Pro Дисплей 6,5 дюйма 6,3 дюйма Процесор Snapdragon 7 Gen 4 Dimensity 8550 Акумулятор Близько 8000 мАг Близько 7200 мАг Телекамера 50 Мп, перископічна 50 Мп, перископічна

Коли представлять нові смартфони OPPO

Інсайдер також повідомив про три можливі конфігурації пам’яті: 8/256 ГБ, 12/256 ГБ та 12/512 ГБ. Для новинок готують п’ять варіантів забарвлення, серед яких білий, коричневий і рожевий. Однак поки невідомо, які саме кольори та конфігурації отримають окремі моделі.

OPPO вже офіційно підтвердила, що серія Reno17 дебютує в Китаї протягом листопада 2026 року. Компанія навіть відкрила попереднє бронювання пристроїв, але точну дату презентації та ціни поки не оголосила. Інформації про початок продажів OPPO Reno17 і Reno17 Pro в Україні також немає.

Варто враховувати, що всі наведені технічні характеристики походять від інсайдера й наразі не підтверджені виробником. Остаточні параметри смартфонів стануть відомі після офіційного анонсу.