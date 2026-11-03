OPPO Reno17 и Reno17 Pro получат аккумуляторы емкостью до 8000 мАч и камеры с оптическим зумом: раскрыты характеристики

В сети появились новые подробности о будущих смартфонах OPPO Reno17 и Reno17 Pro. Инсайдер раскрыл характеристики дисплеев, процессоров и аккумуляторов обеих моделей, официальная презентация которых состоится уже в ноябре.
Известный инсайдер Digital Chat Station опубликовал информацию о новом поколении смартфонов OPPO Reno. Согласно утечке, оба устройства получат емкие аккумуляторы и 50-мегапиксельные камеры с перископическими телеобъективами. При этом производитель решил сделать более дорогую Pro-версию компактнее базовой модели, что довольно необычно для современного рынка смартфонов.
Чем будут отличаться OPPO Reno17 и Reno17 Pro
По предварительным данным, стандартная версия OPPO Reno17 будет оснащена 6,5-дюймовым дисплеем и аккумулятором емкостью около 8000 мАч. За производительность будет отвечать процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4. В свою очередь, OPPO Reno17 Pro получит более компактный 6,3-дюймовый экран, аккумулятор емкостью примерно 7200 мАч и чип MediaTek Dimensity 8550.Добавьте GSMinfo в источники в Google News Чтобы видеть наши публикации в своей ленте новостей
Несмотря на различия в размерах и процессорах, оба смартфона будут иметь одну общую особенность — 50-мегапиксельную перископическую камеру для съемки удаленных объектов. Такая конструкция позволяет реализовать оптическое приближение без значительного увеличения толщины корпуса. В то же время характеристики основной и ультраширокоугольной камер пока остаются неизвестными.
Основные характеристики будущих моделей:
|Характеристика
|OPPO Reno17
|OPPO Reno17 Pro
|Дисплей
|6,5 дюйма
|6,3 дюйма
|Процессор
|Snapdragon 7 Gen 4
|Dimensity 8550
|Аккумулятор
|Около 8000 мАч
|Около 7200 мАч
|Телекамера
|50 Мп, перископическая
|50 Мп, перископическая
Когда будут представлены новые смартфоны OPPO
Инсайдер также сообщил о трёх возможных конфигурациях памяти: 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ. Для новинок готовятся пять вариантов расцветки, среди которых белый, коричневый и розовый. Однако пока неизвестно, какие именно цвета и конфигурации получат отдельные модели.
OPPO уже официально подтвердила, что серия Reno17 дебютирует в Китае в ноябре 2026 года. Компания даже открыла предварительный заказ на устройства, но точную дату презентации и цены пока не объявила. Информации о начале продаж OPPO Reno17 и Reno17 Pro в Украине также нет.
Следует учитывать, что все приведенные технические характеристики получены от инсайдера и на данный момент не подтверждены производителем. Окончательные параметры смартфонов станут известны после официального анонса.