Океан замість суші: Samsung будує плавучі дата-центри для потреб ШІ

Компанія Samsung має намір ввести в експлуатацію свої перші плавучі центри обробки даних (ЦОД) у другому кварталі 2028 року. За даними Datacenter Dynamics, підрозділ Samsung Heavy Industries вже працює над кількома перспективними проєктами та розраховує отримати перші замовлення на будівництво таких об’єктів.

Судобудівний підрозділ Samsung Heavy Industries просуває проєкт створення плавучих дата-центрів, які мають забезпечити додаткові потужності для обробки даних на тлі стрімкого зростання попиту на інфраструктуру для штучного інтелекту. Компанія працює над суднами, спеціально спроєктованими для розміщення обчислювальних систем, що дозволить перенести частину навантаження з наземних об’єктів на морські платформи.

Для реалізації проєкту плавучого дата-центру потужністю 50 МВт Samsung Heavy Industries співпрацює з грецькою компанією Capital Clean Energy Carriers та класифікаційною організацією Lloyd’s Register. На відміну від компаній, які переобладнують старі судна, Samsung будує такі платформи з нуля, орієнтуючись на потреби високопродуктивних ШІ-систем. Для охолодження обладнання планується використовувати морську воду, а судна зможуть підключатися до береγових електромереж або генерувати енергію самостійно за допомогою паливних елементів на основі СПГ.

У травні компанія також уклала угоду з американською Mousterian Corporation (M3) щодо спільної розробки промислових плавучих дата-центрів — засновники M3 раніше брали участь у створенні проєкту плавучих ЦОД Nautilus. Крім того, Samsung Heavy Industries підписала лист про наміри з OpenAI щодо спільного опрацювання плавучих дата-центрів.

Багато компаній у світі запускають подібні проєкти, вбачаючи в них економічно вигідну альтернативу дорогим наземним об’єктам в умовах дефіциту вільної землі та її подорожчання.