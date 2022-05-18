OnePlus представила недорогий, але спритний смартфон Ace Racing Edition

Китайська компанія OnePlus офіційно презентувала новий смартфон Ace Racing Edition. Гаджет отримав 6,59-дюймовий екран з роздільною здатністю Full HD+ 2412 x 1080 пікселів з підтримкою шестирівневої змінної частоти оновлення картинки – 30, 48, 50, 60, 90 або 120 Гц.





Основою моделі став восьмиядерний процесор MediaTek Dimensity 8100-Max. Основна камера складається з 64-мегапіксельного головного сенсора, доповненого 8-мегапіксельним датчиком із надширококутною оптикою та 2-мегапіксельним макросенсором. 16-мегапіксельна фронтальна камера захована в отворі у верхньому лівому кутку екрана.

Базова версія новинки з 8 Гбайт оперативної та 128 Гбайт постійної пам’яті оцінена в 1999 юанів або близько 9000 гривень за поточним курсом. За версію 8/256 Гбайт попросять 2199 юанів або близько 9700 гривень, а топова версія з 12/256 Гбайт коштуватиме 2499 юанів 11 тисяч гривень.