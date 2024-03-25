Samsung Galaxy S24 Ultra порівняли з Google Pixel 8 Pro

Експерти GSMArena порівняли південнокорейський флагманський смартфон з американським.

За габаритами смартфони приблизно однакові, але Google Pixel 8 Pro істотно легший. У реальному житті дисплей Pixel’а яскравіший, але у Galaxy S24 Ultra краще антиблікове покриття.

Що стосується автономної роботи, то Samsung Galaxy S24 Ultra є безумовним лідером з 13 годинами і 49 хвилинами. Google Pixel 8 Pro протримався 11 годин і 14 хвилин. Заряджається кореєць теж швидше, до 100% за 65 хвилин. В американця на це йде 83 хвилини.

Google Pixel 8 Pro оснащений більш гучною звуковою системою. Що стосується продуктивності, то чип Snapdragon 8 Gen 3 спритніший за Tensor’а. Знімають обидва телефони добре, але Galaxy S24 Ultra більш універсальний камерофон.

До плюсів Galaxy S24 Ultra в GSMArena віднесли міцний корпус, тривалий час автономної роботи, підтримку S Pen, значно продуктивніший чипсет і досконалу камеру. На боці Google Pixe 8 Pro дизайн, ширококутні селфі, відмінне ПЗ і нижчий цінник.