POCO M5 та M5s: два бюджетні мультимедійні комбайни
Компанія POCO провела презентацію, в рамках якої представила два нові смартфони: M5 та M5s. Новинки працюють на чіпах MediaTek та відносяться до бюджетного сегменту.
POCO M5 – вибір геймерів
Почати варто з POCO M5, який позиціонується як ігрове рішення початкового рівня. На передній частині телефону розташований екран із діагоналлю 6,58 дюйма, матрицею IPS, роздільною здатністю FHD+ та частотою оновлення від 30 до 90 Гц. Тач-сенсор – 240 Гц. Дисплей захищений склом Gorilla Glass.
Усередині смартфона встановлений процесор MediaTek Helio G99, побудований за 6-нанометровим техпроцесом TSMC та оснащений графікою Mali-G57 MC2. В наявності 4/6 ГБ ОЗУ (LPDDR4X) та 64/128 ГБ ПЗУ (UFS 2.2). Також є слот microSD для розширення пам’яті. Акумулятор на 5000 мА*год. пропонує підтримку зарядки на 18 Вт. POCO M5 поставляється з MIUI 13 на базі Android 12 із коробки.
Пристрій вийде у трьох кольорах. Крім фірмового жовтого, купити смартфон можна буде в чорному та зеленому забарвленнях. Відмінна риса дизайну POCO M5 – задня кришка з текстурою «під шкіру». Основні камери розміщені у широкому блоці чорного кольору. Основний сенсор на 50 Мп, два інших – по 2 Мп кожен. Фронтальна камера з роздільною здатністю 5 Мп.
Для підключення є USB Type-C, Wi-Fi 2,4/5 ГГц, Bluetooth 5.3, LTE, NFC і навіть роз’єм 3,5 мм для дротових навушників. Ціна POCO M5 на старті продажів виглядають наступним чином:
|Звичайна ціна
|Ціна за раннє бронювання
|Знижка по купону
|
POCO M5
|4+64
|$169
|$149
|$10
|4+128
|$189
|$169
|$10
|6+128
|$209
|$189
|$10
Смартфон вже доступний на Aliexpress.
POCO M5s – мультимедійний компбайн
Що стосується POCO M5s, він відрізняється від моделі M5 не тільки дизайном, який більше схожий на Redmi Note 10S, але й екраном AMOLED з діагоналлю 6,43 дюйми та роздільною здатністю FHD+. Захист дисплея – Gorilla Glass 3. Також смартфон отримав інший процесор – MediaTek Helio G96 з графікою Mali-G76 MC4. Працює телефон на базі MIUI 13.
Конфігурація пам’яті не відрізняється від M5 – 4/6 ГБ ОЗУ (LPDDR4X) та 64/128 ГБ ПЗУ (UFS 2.2). Батарея – 5000 мА * год із зарядкою 33 Вт. На тильній стороні є чотири камери: 64, 8, 2 та 2 Мп. Фронтальний модуль на 13 Мп.
POCO M5s вийде в сірому, білому та синьому кольорах за такими цінами:
|Звичайна ціна
|Ціна за раннє бронювання
|Знижка по купону
|
POCO M5s
|4+64
|$189
|$169
|$10
|4+128
|$209
|$189
|$10
|6+128
|$229
|$209
|$10
Смартфон вже доступний на Aliexpress.
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