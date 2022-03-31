Фото нового Samsung Galaxy M53 злили до мережі

Очікувалося, що Samsung Galaxy M53 буде представлений у В’єтнамі 27 березня разом з M23 і M33. І хоча молодші брати прибули за розкладом, M53 ніде не видно.





Замість офіційного погляду на телефон лише витік зображення. M53 виглядає зовсім інакше, ніж Galaxy A53 5G, мова дизайну збігається з Galaxy M33 з квадратною 4-камерою в кутку та світлодіодним спалахом внизу.

До речі, в головному модулі має бути сенсор на 108 Мп. Додатково має бути надширока камера на 8 Мп і два помічника на 2 Мп (макро та глибина). Що стосується фронтальної камери, очікується сенсор на 32 Мп.

За чутками, Galaxy M53 має ту ж діагональ і таку ж частоту оновлення 120 Гц як і A73. Чи означає це, що M53 дійсно є альтернативою A73, а не A53? Виглядає що так.

Модель серії M була помічена під в Geekbench з чіпсетом Dimensity 900 . Цей 6-нм чіпсет повинен бути схожий по продуктивності з безіменним 5-нм чіпсетом, який Samsung використовує в A53 і A73 (той, про який всі припускають, що це Exynos 1280), але ми дізнаємося, чи це так, після тестування обох.

Навіть батарея виглядає такою ж, ємністю 5000 мАг і швидка зарядка на 25 Вт.

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