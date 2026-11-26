Федеральная комиссия по связи США (FCC) разрешила SpaceX развернуть до одного миллиона спутников в рамках проекта Starmind. В отличие от Starlink, эти аппараты предназначены не для интернета, а для вычислений. По сути, речь идет о дата-центрах на орбите, которые будут обрабатывать данные в космосе и отправлять на Землю уже готовый результат.

Это первый случай, когда регулирующий орган одобрил целую группировку, полностью предназначенную для космических вычислительных центров. Спутники будут обмениваться данными через оптические лазерные каналы, а радиосвязь будет служить резервным каналом. Для резервных каналов телеметрии и управления FCC выделила диапазоны 18,8–19,3 ГГц для приема и 28,6–29,1 ГГц для передачи.

Сроки и сложности

График у SpaceX довольно длительный. Первый рабочий спутник должен выйти на орбиту к ноябрю 2033 года, 100 тысяч аппаратов — к ноябрю 2035 года, половина группировки — к 2038 году, а полностью сеть должна быть развернута к ноябрю 2040 года. Кроме того, компании ещё предстоит выполнить требования регулирующего органа по утилизации отработанных аппаратов.

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Идея космических дата-центров заключается в том, чтобы напрямую использовать солнечную энергию и разгрузить наземные энергосети, ведь современные центры обработки данных для ИИ потребляют колоссальные объемы электроэнергии и воды для охлаждения. Однако инженерных проблем хватает. В вакууме нет воздуха, поэтому отводить тепло от серверов гораздо сложнее, а изготовить, запустить и обслуживать такое количество устройств будет чрезвычайно дорого. Удешевить развертывание должна сверхтяжелая ракета Starship.

Для сравнения: нынешняя сеть Starlink, обеспечивающая связь, в том числе и для украинцев, насчитывает на несколько порядков меньше спутников, чем предусмотрено новым разрешением.

Напомним, ранее мы писали, что SpaceX заказала оборудование для солнечных панелей мощностью 100 ГВт, а также о том, что Илон Маск хочет заменить подводные интернет-кабели сетью из 100 тысяч спутников.