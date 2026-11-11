SpaceX заказала в Германии оборудование для солнечных панелей мощностью 100 ГВт: Маск хочет построить на орбите «умное солнце»

SpaceX готовится самостоятельно производить солнечные элементы для спутников Starmind, которые должны стать орбитальными вычислительными центрами. Для этого компания заключила соглашение с немецким производителем оборудования SINGULUS TECHNOLOGIES. Первая производственная линия «под ключ» обойдётся в более чем 60 млн евро (около 69 млн долларов) и должна поступить на завод SpaceX в Бастропе, штат Техас, в первой половине 2027 года.

Что известно о сделке

О контракте компания SINGULUS сообщила 10 ноября. Первая линия — это лишь начало более широкого стратегического партнерства: немецкая компания планирует поставить ещё несколько линий, а также будет совместно с SpaceX разрабатывать самые высокоэффективные солнечные элементы и оборудование для их производства. По данным SINGULUS, в целом речь идет об оборудовании для производства более 100 ГВт, однако мощность первой линии компания не назвала.

Илон Маск уточнил масштаб проекта в своем посте в X. По его словам, SpaceX заказала оборудование для производства 100 ГВт солнечных элементов в год. Он связал этот заказ с проектом Starmind и назвал целью проекта создание «умного солнца».

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Старший вице-президент SpaceX по направлению Starlink Майк Николс отметил, что это партнерство открывает компании путь к собственному производству солнечных элементов для спутников Starmind.

Сотрудничество двух компаний началось ещё в марте 2026 года. Тогда же, а затем ещё раз в октябре, SpaceX предоставила немецкому производителю значительное финансирование в форме субординированного обеспеченного займа.

Какую технологию выбрали

Речь идет о гетеропереходных элементах (HJT). В них пластина кристаллического кремния покрывается тонкими слоями аморфного кремния. Эти слои уменьшают потери электрических зарядов на поверхности пластины, благодаря чему элемент более эффективно преобразует свет в электричество.

Производство таких элементов состоит из нескольких этапов, в числе которых очистка пластин, нанесение тонких пленок и термическая обработка. SINGULUS производит оборудование для каждого из них, сочетая жидкостную химическую обработку с вакуумным напылением (PVD и PECVD). Её платформы рассчитаны на большие объёмы производства и подходят не только для HJT, но и для других типов кремниевых элементов, в частности TOPCon.

Ни одна из компаний не раскрыла ожидаемый КПД будущих элементов.

Зачем SpaceX столько энергии?

Starmind задуман как сеть спутников с вычислительным оборудованием, питающимся от солнечной энергии прямо на орбите. Согласно опубликованным характеристикам, спутник AI1 в развернутом состоянии будет иметь высоту 30 метров и размах панелей 75 метров. Его вычислительный модуль будет потреблять до 250 кВт на пике и 175 кВт в среднем.

Аппараты будут работать на солнечно-синхронной орбите, а данные на Землю будут передаваться по лазерным каналам через сеть Starlink.

Планы компании соответствуют масштабу заказа. В отчетности за этот год, представленной регулирующим органам, SpaceX описала долгосрочную цель — ежегодно выводить на орбиту до 100 ГВт энергетических мощностей. Для этого потребуются тысячи запусков в год, хотя в компании отмечают, что коммерчески жизнеспособный бизнес можно построить и при гораздо более скромных темпах.