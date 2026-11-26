После громкого скандала с телевизорами LG в слежке заподозрили ещё одного крупного производителя. Владелец смарт-телевизора Hisense разобрался, что устройство делает в фоновом режиме, и обнаружил, что оно постоянно отправляет рекламной компании Nexxen своеобразный «отпечаток» звука, который в данный момент воспроизводится на экране. Этого достаточно, чтобы определить, какую передачу, фильм или рекламу смотрит человек.

Исследование опубликовал на GitHub разработчик Габриэль Вернек. Он тестировал британскую модель Hisense 55U65QEVS с фирменной системой VIDAA U09.60, которой также оснащены многие телевизоры этого бренда, продаваемые в Украине.

Что именно передаёт телевизор

За сбор данных отвечает фоновая служба HamService, работающая по технологии автоматического распознавания контента (ACR). Она принимает не звук с микрофона, а уже декодированный звук, который воспроизводит телевизор. Поэтому под анализ попадает всё подряд, даже консоль, тюнер или ноутбук, подключенные через HDMI.

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Каждую четверть секунды система сжимает последнюю секунду звука в строку из 72 бит — по одному биту на каждую частотную полосу. Примерно каждые 2,7 секунды телевизор отправляет на серверы Nexxen пакет из десяти таких строк вместе с идентификатором устройства, временем, названием приложения и номером входа. Воспроизвести из этого разговор или звук невозможно, однако для распознавания известного саундтрека или рекламного ролика такого «отпечатка» вполне достаточно. Во время теста автор зафиксировал, что сервис действительно обнаружил совпадение с документальным фильмом, который он смотрел.

Самое неприятное, что отключение персонализированной рекламы в настройках ничего не меняет. Согласие на сбор данных скрыто в отдельном пункте и включается автоматически, если при первоначальной настройке телевизора нажать «Принять всё».

Пункты Enhanced Viewing Service, отвечающие за сбор данных о просмотрах

Как отключить отслеживание

Автор исследования рекомендует проверить два раздела меню. Сначала откройте «Настройки» → «Поддержка» → «Отказ от ответственности и конфиденциальность» → «Обмен данными, конфиденциальность и EULA» и снимите отметку с пункта согласия на Enhanced Viewing Service. Затем перейдите в «Настройки» → «Система» → «Расширенные настройки» → Enhanced Viewing Settings и убедитесь, что автоматическое распознавание контента (Automatic Content Recognition) отключено. Названия пунктов могут немного отличаться в зависимости от модели и языка меню.

После этого телевизор перестал подключаться к Nexxen, хотя сам сервис HamService продолжал работать в фоновом режиме. Поэтому не исключено, что обновление прошивки вновь включит сбор данных, и настройки следует периодически проверять.

Стоит отметить, что пока речь идет о проверке одной модели, а более масштабного расследования пока не проводилось. Компания Hisense ситуацию не комментировала.

Напомним, ранее мы писали, что телевизоры LG обвинили в слежке за пользователями.