Телевизоры LG обвинили в слежке за пользователями: компания объяснила, в чем дело

Вокруг смарт-телевизоров LG разгорелся новый спор по поводу конфиденциальности. Каналы Gamers Nexus и Level1Techs совместно со специалистами по кибербезопасности проверили несколько моделей и заявили, что телевизоры способны сканировать локальную сеть, обнаруживая другие подключенные устройства — в частности, смартфоны и смарт-часы.

Наибольшие вопросы вызвала работа микрофонов. Авторы исследования высказали предположение, что телевизоры могут обрабатывать голосовые данные даже в режиме ожидания, а также обратили внимание на технологию Automatic Content Recognition (ACR), которая позволяет определять контент, просматриваемый пользователем.

После того как эти обвинения получили широкую огласку, компания LG опубликовала официальное разъяснение. Компания категорически отрицает, что её телевизоры непрерывно записывают или передают разговоры владельцев.

По словам LG, голосовое управление по умолчанию отключено и активируется только после согласия пользователя. Если включен режим Hands-free, телевизор в режиме ожидания локально проверяет звук только на наличие ключевой фразы. Если её нет, аудио не преобразуется в текст, не сохраняется и не передаётся на серверы.

Компания также опровергла утверждение о том, что телевизор записывает голос в автономном режиме, а после восстановления интернет-соединения отправляет накопленные данные.

Что касается ACR, LG подтверждает существование этой технологии, но заявляет, что она используется только после получения соответствующего согласия. Система создает цифровой «отпечаток» контента для его идентификации и может применяться для анализа аудитории и персонализации рекламы.

Таким образом, само существование механизмов сбора и анализа данных в телевизорах LG подтверждено, однако компания опровергает утверждения о постоянной скрытой записи домашних разговоров. Пользователи, желающие свести сбор данных к минимуму, могут отключить голосовое управление, ACR/Live Plus и персонализированную рекламу в настройках webOS.