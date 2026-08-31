Как в Garmin и Whoop: Apple Watch Ultra 4 усилит контроль за состоянием организма

Apple, похоже, не планирует серьезно менять внешний вид Apple Watch в 2026 году. По информации журналиста Bloomberg Марка Гурмана, будущие Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4 сохранят дизайн нынешних моделей, а основные обновления будут скрыты внутри корпуса.

Это также делает менее вероятными слухи о появлении Touch ID. Ранее во внутреннем коде Apple обнаруживали упоминания AppleMesa — внутреннего названия технологии распознавания отпечатков пальцев. Это породило предположение, что сенсор могут встроить в кнопку или дисплей часов. Однако Гурман не ожидает существенных конструктивных изменений ни в Series 12, ни в Ultra 4.

Часы могут чаще измерять пульс

Гораздо более интересные изменения касаются здоровья и фитнеса. Apple тестирует новый режим работы оптического датчика сердечного ритма, который позволит собирать данные в течение дня гораздо более непрерывно, чем сейчас.

Компания также работает над обновлением приложений «Здоровье» и «Фитнес». По словам Гурмана, Apple хочет предоставлять пользователям более комплексные показатели самочувствия и восстановления — примерно в том же направлении, в котором уже движутся Whoop и Oura.

Вероятно, речь идет не только о сборе отдельных показателей, но и о попытке лучше объяснить пользователю, что означают все эти цифры: насколько восстановился организм, как он реагирует на нагрузку и не стоит ли снизить интенсивность тренировок.

Именно этого часто не хватало Apple Watch по сравнению со специализированными спортивными платформами, которые преобразуют показатели пульса, сна и активности в простые оценки готовности или восстановления.

Новый процессор после нескольких лет застоя

Еще одним заметным обновлением должен стать новый чип. В Apple Watch Series 11 и Ultra 3 используется чип S10, который появился еще в предыдущем поколении и по архитектуре близок к S9.

Поэтому Series 12 и Ultra 4 могут получить первое за несколько лет заметное обновление процессора. Его название пока неизвестно — скорее всего, это будет S11 или другой чип нового поколения.

Повышение производительности для часов само по себе не так важно, как для iPhone. Гораздо более интересным может оказаться улучшение энергоэффективности, которое позволит чаще использовать датчики без существенного сокращения автономности.

Возможно, вернется керамическая версия Apple Watch

Для Series 12 компания Apple также тестировала возможность возвращения к керамическому корпусу. По информации Гурмана, рассматривались белый и темно-серый варианты, похожие на премиальные модели Apple Watch прошлых поколений.

Зато новых Apple Watch SE в этом году, по его данным, не будет.

Более масштабный редизайн Apple Watch уже находится в разработке, однако ожидать его стоит не раньше, чем через один-два года. Apple также продолжает работать над неинвазивным измерением уровня глюкозы в крови, но запуск такой функции пока ориентировочно связывают уже с концом десятилетия.

Таким образом, поколение 2026 года может оказаться не революционным по внешнему виду, но важным для дальнейшего превращения Apple Watch из простых умных часов в более комплексный инструмент для контроля здоровья и восстановления.