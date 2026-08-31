Як у Garmin і Whoop: Apple Watch Ultra 4 посилить контроль за станом організму

Apple, схоже, не планує серйозно змінювати зовнішність Apple Watch у 2026 році. За інформацією журналіста Bloomberg Марка Гурмана, майбутні Apple Watch Series 12 та Apple Watch Ultra 4 збережуть дизайн нинішніх моделей, а головні оновлення будуть приховані всередині корпусу.

Це також робить менш імовірними чутки про появу Touch ID. Раніше у внутрішньому коді Apple знаходили згадки AppleMesa — внутрішньої назви технології розпізнавання відбитків пальців. Це породило припущення, що сенсор можуть вбудувати в кнопку або дисплей годинника. Однак Гурман не очікує суттєвих конструктивних змін ані в Series 12, ані в Ultra 4.

Годинник може частіше стежити за пульсом

Набагато цікавіші зміни стосуються здоров’я та фітнесу. Apple тестує новий режим роботи оптичного датчика серцевого ритму, який дозволить збирати дані протягом дня значно безперервніше, ніж зараз.

Компанія також працює над оновленням застосунків «Здоров’я» та «Фітнес». За даними Гурмана, Apple хоче показувати користувачам більше комплексних показників самопочуття та відновлення — приблизно в тому напрямку, в якому вже рухаються Whoop та Oura.

Ймовірно, мова йде не лише про збір окремих параметрів, а про спробу краще пояснювати користувачу, що означають усі ці цифри: наскільки організм відновився, як він реагує на навантаження та чи не варто зменшити інтенсивність тренувань.

Саме цього Apple Watch часто бракувало порівняно зі спеціалізованими спортивними платформами, які перетворюють показники пульсу, сну та активності на прості оцінки готовності або відновлення.

Новий процесор після кількох років застою

Ще одним помітним оновленням має стати новий чип. Apple Watch Series 11 та Ultra 3 використовують S10, який з’явився ще в попередньому поколінні та за архітектурою близький до S9.

Тому Series 12 та Ultra 4 можуть отримати перше за кілька років відчутне оновлення процесора. Його назва поки невідома — найімовірніше, це буде S11 або інший чип нового покоління.

Зростання продуктивності для годинника саме по собі не таке важливе, як для iPhone. Значно цікавішою може бути покращена енергоефективність, яка дозволить частіше використовувати датчики без суттєвого скорочення автономності.

Може повернутися керамічний Apple Watch

Для Series 12 Apple також тестувала повернення керамічного корпусу. За інформацією Гурмана, розглядалися білий та темно-сірий варіанти, схожі на преміальні моделі Apple Watch минулих поколінь.

Натомість нового Apple Watch SE цього року, за його даними, не буде.

Більш масштабний редизайн Apple Watch уже перебуває в розробці, однак очікувати його варто не раніше ніж через один-два роки. Apple також продовжує працювати над неінвазивним визначенням рівня глюкози в крові, але запуск такої функції наразі орієнтовно пов’язують уже з кінцем десятиліття.

Таким чином, покоління 2026 року може виявитися не революційним за зовнішністю, але важливим для подальшого перетворення Apple Watch із простого смартгодинника на більш комплексний інструмент для контролю здоров’я та відновлення.