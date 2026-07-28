Тест автономності: Galaxy Z Fold8 Ultra випередив попередників, а Z Fold7 виявився аутсайдером

Ентузіаст порівняв час автономної роботи чотирьох складаних смартфонів Samsung — Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8, Z Fold7 і Z Fold6. Результати випробування опублікував автор YouTube-каналу Lover of Tech.

Найдовше протримався новий Galaxy Z Fold8 Ultra — 6 годин 43 хвилини 19 секунд. Друге місце посів Z Fold8 із результатом 6 годин 30 хвилин 35 секунд. Далі, з невеликим відривом одне від одного, розташувалися торішні моделі: Z Fold6 пропрацював 5 годин 57 хвилин 44 секунди, а Z Fold7 — 5 годин 54 хвилини 49 секунд. Саме Z Fold7 несподівано показав найгіршу автономність серед усіх учасників тесту.

Випробування проводили без Wi-Fi, лише на мобільній мережі. Кожні 30 хвилин тестувальник перемикався між зовнішнім і внутрішнім гнучким екранами. Сценарій складався із семи етапів: запис відео у форматі 4K із частотою 60 кадрів/с, фонове прослуховування аудіо, перегляд роликів у TikTok, спілкування в соцмережах, відтворення відео 1440p 60 кадрів/с, фонове програвання музики в YouTube Music та ігрове навантаження.

Різниця між першим і останнім місцем склала близько 48 хвилин, тобто нові флагманські складані смартфони Samsung демонструють помітно кращу автономність порівняно з торішнім поколінням. Водночас результат Z Fold7, який поступився навіть старішому Z Fold6, став головною несподіванкою тестування.

Варто враховувати, що йдеться про неофіційне випробування окремого ентузіаста, а не про лабораторні заміри виробника, тож у реальних умовах експлуатації показники можуть відрізнятися.