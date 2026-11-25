Издание TechRadar обновило свой рейтинг лучших смартфонов Apple, и в нём на первом месте оказалась не модель Pro. Лучшим iPhone для большинства пользователей эксперты назвали базовую модель iPhone 17.

iPhone 17 поразил сочетанием 6,3-дюймового OLED-экрана ProMotion с частотой до 120 Гц, процессора A19 и стартового накопителя на 256 ГБ. Главный компромисс, отмеченный в TechRadar, — отсутствие отдельной телефото-камеры. В Украине iPhone 17 на 256 ГБ сейчас можно купить примерно за 44,5 тыс. грн.

Любителям мобильной фотографии эксперты рекомендуют iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Оба смартфона работают на чипе A20 Pro, оснащены тремя камерами по 48 Мп каждая, а основная камера получила переменную диафрагму.

Добавьте GSMinfo в источники в Google News Чтобы видеть наши публикации в своей ленте новостей

В бюджетной категории победил iPhone 17e. Он оснащён процессором A19, основной камерой на 48 Мп, поддерживает MagSafe и имеет накопитель объёмом от 256 ГБ. Однако частота обновления экрана ограничена 60 Гц, а камера только одна.

Лучшим и в то же время единственным складным смартфоном Apple стал iPhone Duo. Он получил внутренний экран диагональю 7,6 дюйма, внешний — 5,4 дюйма и процессор A20 Pro. Среди преимуществ эксперты отметили конструкцию шарнира и почти незаметную складку, а среди недостатков — отсутствие телефото-камеры и Face ID, а также ограниченную поддержку сторонних приложений.

Напомним, ранее мы писали, что глава Honor посоветовал не спешить с покупкой iPhone Duo, ведь компания готовит собственный широкий складной смартфон.