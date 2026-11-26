Mozilla добавила в Firefox небольшое, но удобное нововведение. На панели инструментов браузера теперь есть отдельная кнопка, которая мгновенно удаляет следы вашей активности в сети. Искать нужный пункт в настройках больше не придется.

Кнопка со значком пламени уже доступна в Firefox 161. Одно нажатие удаляет историю посещений и загрузок, файлы cookie, данные сайтов, временные файлы, сохраненные данные форм, а также разрешения и настройки отдельных веб-ресурсов.

Объем очистки можно выбрать самостоятельно. При необходимости браузер удалит всё сразу, включая файлы cookie, кэш и данные сеансов. А можно ограничиться только историей и кэшем, чтобы не сбились настройки сайтов и не пришлось заново входить в учётные записи.

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В Mozilla отмечают, что эта функция пригодится в первую очередь тем, кто пользуется одним компьютером всей семьёй и не хочет случайно показать свои поисковые запросы. Конечно, очистить данные браузера можно было и раньше вручную, но отдельная кнопка делает это в разы быстрее. Обновление до новой версии происходит автоматически, а проверить его можно в меню «Справка» → «О Firefox».

Напомним, ранее мы писали, что Mozilla Firefox получил Менеджер профилей.