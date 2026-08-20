Кнопочный Nokia с двумя камерами: в сеть просочились характеристики Nokia 125 4G 2nd Edition

Ренессанс кнопочных телефонов продолжается — HMD готовит второе поколение модели Nokia 125 4G, характеристики которой раскрыла недавняя утечка. И главная неожиданность новинки звучит почти забавно для телефона этого класса: две камеры, включая фронтальную.

Так, в 2026 году фронтальная камера появилась даже в кнопочных телефонах. Обе камеры, правда, носят чисто символический характер — по 0,3 мегапикселя спереди и сзади, основная получила светодиодную вспышку, которая в таких аппаратах традиционно более полезна в качестве фонарика. Но сам факт появления фронтальной камеры в кнопочном телефоне намекает на поддержку видеозвонков через 4G — функцию, которую производители кнопочных телефонов всё чаще добавляют для связи с пожилыми родственниками.

Остальные характеристики — классика жанра без сюрпризов. Цветной 2,4-дюймовый экран с разрешением 320×240, батарея на 1450 мА·ч, которой в режиме телефона хватит на неделю ожидания, 64 МБ оперативной и 128 МБ встроенной памяти с возможностью расширения через microSD, проверенная годами платформа S30+ и, собственно, 4G — главная причина существования всей этой линейки, ведь сети старых поколений по всему миру активно отключают. Дизайн узнаваем по фотографиям: строгий корпус в тёмно-синем и серебристом цветах, внешне аппарат напоминает Nokia 210 4G AI.

Утечка не раскрывает цену и дату выхода, но ценовая политика в этом сегменте стабильна — предшественник стоил в пределах нескольких десятков долларов, и второму поколению некуда существенно подорожать. Целевая аудитория осталась прежней: люди старшего возраста, владельцы «второго телефона на неделю заряда» и все, кому от мобильного нужны звонки, а не лента новостей. Для Украины актуальность добавляет и проверенный сценарий использования запасного устройства на случай отключений электроэнергии.

Напомним, что HMD в настоящее время обновляет всю линейку кнопочных телефонов. Ранее мы писали об утечке характеристик HMD 102 4G Pro — с двухдиапазонным LTE, аккумулятором на 1200 мА·ч и неизменной «Змейкой» на борту.