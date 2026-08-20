Кнопкова Nokia з двома камерами: у мережу витекли характеристики Nokia 125 4G 2nd Edition

Кнопковий ренесанс триває — HMD готує друге покоління дзвонилки Nokia 125 4G, характеристики якої розкрив свіжий витік. І головна несподіванка новинки звучить майже кумедно для телефона цього класу: дві камери, включно з фронтальною.

Так, у 2026 році фронталка дісталася навіть кнопкових телефонів. Обидві камери, щоправда, максимально символічні — по 0,3 мегапікселя спереду і ззаду, основна отримала світлодіодний спалах, який у таких апаратах традиційно корисніший як ліхтарик. Але сам факт появи фронтальної камери в дзвонилці натякає на підтримку відеодзвінків через 4G — функцію, яку виробники кнопкових апаратів дедалі частіше додають для зв’язку зі старшими родичами.

Решта характеристик — класика жанру без сюрпризів. Кольоровий 2,4-дюймовий екран з роздільною здатністю 320×240, батарея на 1450 мА·год, якої в режимі дзвонилки вистачить на тижні очікування, 64 МБ оперативної та 128 МБ вбудованої пам’яті з розширенням через microSD, перевірена роками платформа S30+ і, власне, 4G — головна причина існування всієї цієї лінійки, адже мережі старих поколінь по світу активно вимикають. Дизайн упізнаваний з фото: строгий корпус у темно-синьому та сріблястому кольорах, зовні апарат нагадує Nokia 210 4G AI.

Ціну й дату виходу витік не розкриває, але математика цього сегмента стабільна — попередник коштував у межах кількох десятків доларів, і другому поколінню немає куди суттєво дорожчати. Цільова аудиторія та сама: люди старшого віку, власники «другого телефона на тиждень заряду» і всі, кому від мобільного потрібні дзвінки, а не стрічка новин. Для України актуальності додає й перевірений сценарій резервного апарата на випадок блекаутів.

Нагадаємо, HMD зараз оновлює всю кнопкову лінійку. Раніше ми писали про витік характеристик HMD 102 4G Pro — з дводіапазонним LTE, батареєю на 1200 мА·год і незмінною «Змійкою» на борту.