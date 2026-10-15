Фанатську PC-версію Bloodborne тепер можна пройти в кооперативі до п’яти гравців

Шанувальники Bloodborne вже понад десять років чекають на офіційну версію гри для ПК, яку FromSoftware випустила 2015 року лише на PS4. Поки Sony мовчить, ентузіасти поступово створюють власне перевидання, і тепер гру можна повністю пройти в кооперативі.

Безшовна гра до п’яти людей

Моддер Classmg22 представив модифікацію Bloodborne Seamless Co-op для емулятора shadPS4. Вона дозволяє об’єднатися в групу до п’яти гравців. На відміну від стандартного кооперативу, учасники не вилітають із сесії після сутичок із босами, вільно переходять між локаціями й разом відвідують Сон мисливця. Кожен при цьому зберігає власного персонажа, рівень, спорядження й накопичені відлуння крові.

Прогрес можна синхронізувати за бажанням. Тоді переможених господарем сесії босів і відкриті короткі шляхи зараховують усім учасникам. Водночас вороги посилюються залежно від розміру групи, тож легкої прогулянки не вийде. Модифікація підтримує публічні та приватні сервери, локальну гру на розділеному екрані, а також неофіційну Windows-збірку Bloodborne.

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Що потрібно знати перед запуском

Поки що доступна лише перша публічна тестова версія 0.0.1, тож автор радить заздалегідь зробити резервні копії збережень. Для роботи знадобиться власна копія Bloodborne версії 1.09, бо ігрових файлів у комплекті немає. Варто пам’ятати, що емуляція законна лише з легально придбаною копією гри.

Тим часом ентузіасти продовжують покращувати графіку й експериментують із трасуванням шляхів, тож неофіційна PC-версія поступово обганяє оригінал для PS4. Чи змусить це Sony нарешті випустити офіційний порт, поки невідомо.