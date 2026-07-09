Китай создал ядерную батарею, которую не нужно заряжать тысячи лет

Китайские исследователи представили новую ядерную батарею, которая теоретически может работать тысячи лет без подзарядки. Разработку под названием Qianjiyuan Tianshu продемонстрировали ученые из Северо-Западного педагогического университета совместно с компанией Gansu Zhulong Technology.

В отличие от обычных аккумуляторов, такая батарея не аккумулирует энергию в ходе химических реакций и не требует циклов зарядки. Она использует медленный распад радиоактивного изотопа углерода-14, а специальный преобразователь из карбида кремния преобразует эту энергию в электрический ток.

Смартфоны она не заменит

Несмотря на громкое заявление о «батарее на тысячи лет», о замене аккумуляторов в смартфонах или ноутбуках пока речь не идет. Мощность разработки очень мала — всего около 1,13 микроватта. Для сравнения: даже устройство с минимальным энергопотреблением на уровне 1 Вт потребовало бы сотни тысяч таких модулей.

Именно поэтому новая батарея не подходит для гаджетов, электромобилей или дронов. Её главное преимущество заключается не в мощности, а в чрезвычайно длительном сроке службы и стабильности работы.

Где можно использовать такую батарею

Подобные источники питания могут быть полезны там, где устройство должно работать годами или десятилетиями без обслуживания. Речь идет о космических аппаратах, медицинских имплантатах, датчиках в океане, полярных станциях, геологическом мониторинге, инфраструктуре и других системах, к которым сложно или дорого добраться.

Китайские разработчики заявляют, что новая батарея стала значительно компактнее и эффективнее предыдущих решений. В ней используется меньше радиоактивного материала, но при этом она обеспечивает большую мощность. Это делает технологию важной не для массового рынка гаджетов, а для будущей сети автономных датчиков и устройств, которые должны работать очень долго без вмешательства человека.