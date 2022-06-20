Ембер Херд ніяк не вгамується. Кіноактриса оприлюднила нову заяву щодо Джонні Депа

Тепер Ембер Херд припускає, що жертв Джонні Депа було багато, але вони мовчать через страх. Про це американська кінозірка заявила в інтерв’ю виданню Independent.





Ембер Херд каже, що жінки бояться зізнатися і розповісти про свій аб’юзивний досвід у відносинах з Джонні Депом через негативну реакцію громадськості. Так Ембер пояснила причину того, що вона єдина з колишніх подруг Деппа висунула йому публічні звинувачення у насильстві.

«Погляньте, що зі мною сталося, коли я про все розповіла. Ви стали б так робити?» — запитала Херд, натякаючи на те, що шанувальники Деппа і просто небайдужі до суду глядачі звинувачували дівчину в наклепі і завдали шкоди її репутації.

Суд між Джонні Деппом та Ембер Херд завершився 1 червня. Актор вимагав від колишньої дружини 50 мільйонів доларів за неправдиві звинувачення у домашньому насильстві. Херд подала зустрічний позов і зажадала від Деппа 100 мільйонів доларів. Присяжні стали на бік актора і стягли з його колишньої дружини 10,35 мільйона доларів.

Пізніше стало відомо, що 59-річний американський актор Джонні Депп знову постане перед судом. Приводом для нового розгляду став позов члена команди фільму «Місто брехні», де Депп знімався в 2017 році. За словами менеджера зі зйомок Грегорі Брукса, актор двічі вдарив його в груди, після чого кілька разів образив.