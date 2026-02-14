Телеканал FREEДОМ запустив мобільний застосунок: доступ без VPN та реєстрації

Державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» зробило важливий крок у боротьбі за інформаційний простір, випустивши офіційний мобільний застосунок телеканалу FREEДОМ. Відтепер власники смартфонів на базі Android та iOS можуть завантажити програму, яка відкриває доступ до прямого ефіру, FAST-каналів та великої бібліотеки відеоконтенту. Застосунок створено на технологічній платформі ERSTREAM’S OTT SUITE, що забезпечує стабільну роботу та зручний інтерфейс.

Головною перевагою нового продукту є його доступність в умовах жорсткої цензури. Розробники передбачили можливість перегляду контенту без необхідності реєстрації чи авторизації. Це означає, що користувачі з країн, де заблоковані популярні соціальні мережі або діють обмеження інтернету (зокрема, РФ та Білорусь), зможуть дивитися новини та розслідування FREEДОМ без використання VPN-сервісів.

У додатку зібрано архів популярних проєктів, таких як «Спеціальний репортаж», «В ізоляції», «Трибунал», «Гібридні спецоперації», а також документальні фільми та аналітичні програми. Генеральна директорка ДП «МПІУ» Юлія Бін підкреслила, що це рішення дозволить доносити правду про події в Україні до аудиторії, яка перебуває в інформаційній блокаді. Запуск додатка став черговим етапом експансії мовника, який нещодавно також розпочав трансляцію в готелях ОАЕ.