Вийшов трейлер нового фільму Рідлі Скотта під назвою «Сузір’я Пса»

Студія 20th Century випустила перший трейлер фантастичного фільму Рідлі Скотта «Сузір’я Пса». Події відбуваються в постапокаліптичному світі після катастрофічного вірусу, що майже знищив людство.

У фільмі знімаються Джейкоб Елорді та Маргарет Куоллі, а також Джош Бролін, Гай Пірс і Бенедикт Вонг.

Сюжет базується на романі Пітера Хеллера «Собачі зірки» і розповідає про цивільного пілота (Елорді) та колишнього морського піхотинця (Куоллі), які борються за виживання після пандемії, зіштовхуючись із мародерами.

Сценаристом виступив Марк Л. Сміт, відомий за роботою над «Вижившим» та іншими проектами.

Прем’єра фільму запланована на 28 серпня цього року.