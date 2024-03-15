ASUS Zenfone 11 Ultra – стиляга з топовим Snapdragon

ASUS Zenfone 11 Ultra анонсували 14 березня 2024 року. Це смартфон на базі флагманського чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 з 12 або 16 ГБ ОЗП і 256 або 512 ГБ ПЗП. Усередині батарея на 5500 мА*год зі швидкою дротовою зарядкою потужністю 65 Вт і бездротовою – на 15 Вт. Блоку живлення в комплекті немає.

Смартфон отримав 6,78-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD+, частотою оновлення 165 Гц і піковою яскравістю 2500 ніт. Тильна камера потрійна, на 50+13+32 Мп. Фронтальна камера на 32 Мп.

Є модулі Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.3, а також ШІ-функції та захист IP68. У ASUS Zenfone 11 Ultra корпус з алюмінієвою рамкою. Забарвлення чотири – чорне, синє, золотисте і сіре. Операційна система – Android 14 з фірмовою оболонкою ZenUI.

Версія на 12/256 ГБ коштує 999 євро, на 16/512 ГБ – 1099 євро.