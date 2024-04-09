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GeForce GTX 1080 Ti порівняли із сучасними GeForce і Radeon в сучасних

09.04.2024
GeForce GTX 1080 Ti

Автор YouTube-каналу Gamers Nexus захоплений продуктивністю GeForce GTX 1080 Ti у 2024 році

Відеокарти тестувалася в таких іграх:

  • Resident Evil 4 Remake;
  • Total War: Warhammer 3;
  • Final Fantasy XIV;
  • Rainbow Six Siege;
  • Baldur’s Gate 3;
  • Horizon Zero Dawn;
  • Dying Light 2;
  • F1 22;
  • Tomb Raider;
  • GTA V (4K);
  • Starfield.

GeForce GTX 1080 Ti, незважаючи на солідний вік, показала результати приблизно на рівні актуальної GeForce RTX 4060. Також вона здатна скласти конкуренцію Radeon RX 6600 XT. А такі картки, як Intel ARC A580, Intel ARC A750 і Radeon RX 7600 відстають від флагмана на архітектурі Pascal.

GeForce GTX 1080 Ti все ще годиться для 1080p-геймінгу, а з деякими іграми справляється як у 2K, так і в 4K (та ж GTA 5).

Автор YouTube-каналу Gamers Nexus назвав GTX 1080 Ti найкращою за всю історію. Жодна інша модель настільки добре перевірку часом не пройшла.

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09.04.2024
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