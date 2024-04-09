GeForce GTX 1080 Ti порівняли із сучасними GeForce і Radeon в сучасних
Автор YouTube-каналу Gamers Nexus захоплений продуктивністю GeForce GTX 1080 Ti у 2024 році
Відеокарти тестувалася в таких іграх:
- Resident Evil 4 Remake;
- Total War: Warhammer 3;
- Final Fantasy XIV;
- Rainbow Six Siege;
- Baldur’s Gate 3;
- Horizon Zero Dawn;
- Dying Light 2;
- F1 22;
- Tomb Raider;
- GTA V (4K);
- Starfield.
GeForce GTX 1080 Ti, незважаючи на солідний вік, показала результати приблизно на рівні актуальної GeForce RTX 4060. Також вона здатна скласти конкуренцію Radeon RX 6600 XT. А такі картки, як Intel ARC A580, Intel ARC A750 і Radeon RX 7600 відстають від флагмана на архітектурі Pascal.
GeForce GTX 1080 Ti все ще годиться для 1080p-геймінгу, а з деякими іграми справляється як у 2K, так і в 4K (та ж GTA 5).
Автор YouTube-каналу Gamers Nexus назвав GTX 1080 Ti найкращою за всю історію. Жодна інша модель настільки добре перевірку часом не пройшла.
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