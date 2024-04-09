GeForce GTX 1080 Ti порівняли із сучасними GeForce і Radeon в сучасних

Автор YouTube-каналу Gamers Nexus захоплений продуктивністю GeForce GTX 1080 Ti у 2024 році

Відеокарти тестувалася в таких іграх:

Resident Evil 4 Remake;

Total War: Warhammer 3;

Final Fantasy XIV;

Rainbow Six Siege;

Baldur’s Gate 3;

Horizon Zero Dawn;

Dying Light 2;

F1 22;

Tomb Raider;

GTA V (4K);

Starfield.

GeForce GTX 1080 Ti, незважаючи на солідний вік, показала результати приблизно на рівні актуальної GeForce RTX 4060. Також вона здатна скласти конкуренцію Radeon RX 6600 XT. А такі картки, як Intel ARC A580, Intel ARC A750 і Radeon RX 7600 відстають від флагмана на архітектурі Pascal.

GeForce GTX 1080 Ti все ще годиться для 1080p-геймінгу, а з деякими іграми справляється як у 2K, так і в 4K (та ж GTA 5).

Автор YouTube-каналу Gamers Nexus назвав GTX 1080 Ti найкращою за всю історію. Жодна інша модель настільки добре перевірку часом не пройшла.