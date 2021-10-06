У Китаї пройшов дощ з дронів

У Піднебесній і деяких інших країнах входять в моду повітряні шоу за участю великої кількості компактних безпілотників. За командою операторів вони за секунди можуть утворювати в небі мудрі фігури і написи. Спостерігаючи все це з землі, можна тільки дивуватися тому, який розвиток отримали технології в наші дні. Але іноді і точно налаштована автоматика може дати збій. Навіть найсучасніші та надійні системи управління дронамі можуть несподівано відмовити.





Один тривожний випадок стався нещодавно в місті Чженчжоу. Там біля одного з супермаркетів було влаштовано нічне шоу з підсвіченими дронамі. Спочатку дійство розгорталося за сценарієм, але потім щось пішло не так. Раптово безпілотники почали падати на спостерігачів. Помилуватися дронами прийшло не менше 5000 чоловік. Розпочатий дощ з дронів серйозно налякав присутніх, але ніхто не постраждав. Кілька десятком дронів впали на натовп роззяв, дахи будівель і машини. Організатори шоу підібрали безпілотники.

Інцидент потрапив на відео – один з глядачів встиг записати масове падіння безпілотників на камеру мобільника. Судячи з відео, було чого злякатися. Обстановка навколо нагадувала кадри з фантастичного фільму, де технології повстали проти людей. Відзначається, що це не перший такий випадок. Не так давно 17 дронів впали під час аналогічного шоу. Причиною стали підступи конкурентів, які вирішили втрутитися в роботу системи управління дронами. Причина описуваного інциденту поки не встановлена, за попередньою версією мала місце «помилка оператора».