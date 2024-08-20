Samsung Galaxy S25 Ultra отримай акумулятор попередника

Топовий Samsung Galaxy S25 Ultra, як і його попередника в особі Samsung Galaxy S24 Ultra, оснастять джерелом живлення на 5000 мА*год. Потужність дротової зарядки також збережеться на колишньому рівні. Йдеться про 45 Вт. Характеристики були підтверджені регулятором Safety Korea.

Таким чином, на істотне збільшення рівня автономності розраховувати не доводиться. Можливо, завдяки більш енергоефективному чипу, Samsung зможе злегка її підвищити. Але це не точно. Тим більше про споживання енергії Snapdragon 8 Gen 4 ніяких даних поки немає.

Прем’єра Samsung Galaxy S25 Ultra очікується на початку 2025 року. Тоді ж будуть представлені базовий Samsung Galaxy S25 і його збільшена версія Samsung Galaxy S25 Plus.

На зовнішній вигляд новинки можна подивитись тут.