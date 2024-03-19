Xiaomi Civi 4 Pro отримав величезний блок камер

Компанія Xiaomi готується до випуску першого у світі смартфона на новому процесорі Snapdragon 8s Gen 3. Ним стане Xiaomi Civi 4 Pro. Офіційний анонс заплановано на 21 березня.

Судячи з перших зображень, девайс отримає флагманський круглий блок із камерами, як у Xiaomi 14 Ultra. Крім того, компанія заявляє, що новий потужний чип у поєднанні з глибокою інтеграцією з операційною системою Xiaomi HyperOS забезпечить значний приріст у продуктивності, обробці зображень і можливостях штучного інтелекту.

Передбачається, що Xiaomi Civi 4 Pro отримає 6,55-дюймовий OLED-екран з роздільною здатністю 2400×1080 пікселів, частотою оновлення 120 Гц і вражаючою яскравістю, а також акумулятор ємністю 4500 мАг з підтримкою швидкої зарядки 67 Вт.

Залишилося дочекатися офіційного анонсу, щоб дізнатися всі інші характеристики пристрою.