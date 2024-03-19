Xiaomi Civi 4 Pro отримав величезний блок камер
Це буде перший смартфон на найсвіжішому чипі Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3.
Компанія Xiaomi готується до випуску першого у світі смартфона на новому процесорі Snapdragon 8s Gen 3. Ним стане Xiaomi Civi 4 Pro. Офіційний анонс заплановано на 21 березня.
Судячи з перших зображень, девайс отримає флагманський круглий блок із камерами, як у Xiaomi 14 Ultra. Крім того, компанія заявляє, що новий потужний чип у поєднанні з глибокою інтеграцією з операційною системою Xiaomi HyperOS забезпечить значний приріст у продуктивності, обробці зображень і можливостях штучного інтелекту.
Передбачається, що Xiaomi Civi 4 Pro отримає 6,55-дюймовий OLED-екран з роздільною здатністю 2400×1080 пікселів, частотою оновлення 120 Гц і вражаючою яскравістю, а також акумулятор ємністю 4500 мАг з підтримкою швидкої зарядки 67 Вт.
Залишилося дочекатися офіційного анонсу, щоб дізнатися всі інші характеристики пристрою.
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