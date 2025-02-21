iPhone 16e порівняли iPhone 15,14,13 та 12: кому є сенс оновитись?

Експерти 9To5Mac порівняли iPhone 16e з iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13 і iPhone 12. Новинка стала найдоступнішим iPhone в актуальному портфоліо компанії Apple.

iPhone 16e відрізняється від iPhone 12 яскравим OLED-дисплеєм, істотно продуктивнішим процесором, більшим обсягом оперативної пам’яті та високою автономністю (26 годин проти 17). Крім того, у нього є кнопка Action Button і порт USB-C. Немає тільки ширіка. Зате основна камера не на 12 Мп, а аж на 48.

Якщо порівнювати з iPhone 13 і iPhone 14, то різниця вже не така велика. Екрани у трьох смартфонів майже однакові. На боці iPhone 16e швидший процесор, більший об’єм ОЗП, високий рівень автономності та підтримка функцій на основі ШІ.

У iPhone 15 кращий дисплей (яскравість вища, зверху Dynamic Island). Але автономність нижча. Крім того, iPhone 15 позбавлений підтримки функцій на основі ШІ.

Висновок – оновлення з iPhone 12 і iPhone 13 має сенс. Те саме стосується переходу з iPhone SE (2022). А ось iPhone 14 і iPhone 15 міняти на iPhone 16e не варто.