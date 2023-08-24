Доступний флагман Samsung Galaxy S23 FE: з’явилися всі характеристики та дата виходу смартфона

Samsung Galaxy S23 FE – один із найочікуваніших смартфонів року. Чутки про його вихід ходять уже давно, але раніше конкретики щодо доступного флагмана не було. Тепер відомий інсайдер Йогеш Брар опублікував усі ключові характеристики пристрою та розповів, що його реліз має відбутися вже за кілька тижнів.

Коли вийде Samsung Galaxy S23 FE?

Згідно з витоком, анонс Galaxy S23 FE відбудеться у вересні , ймовірно, на виставці IFA 2023, яка пройде з 1 по 5 вересня в Берліні. Візуально смартфон буде дуже схожим на стандартну версію S23 – з камерами, що виступають прямо з поверхні корпусу, та окремим світлодіодним спалахом.

Samsung Galaxy S23 FE отримає 6.4-дюймовий Dynamic AMOLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD+ та частотою оновлення 120 Гц. Місткість акумулятора складе 4500 мАг, підтримується відносно повільна 25-ватна зарядка по дроту та бездротова зарядка. Щодо процесора у Брара є сумніви, він згадує два чіпи: Exynos 2200 і Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, тому ймовірно, що Samsung за старою традицією змінюватиме їх залежно від ринку продажів. До Європи завезуть Exynos, а до США та Китаю – Snapdragon?

Смартфон повинен отримати 10-мегапіксельну фронталку та потрійну камеру ззаду: головний 50-мегапіксельний об’єктив із оптичною стабілізацією доповнять 8-мегапіксельний ультраширик та 12-мегапіксельний телеоб’єктив із 3х зумом. Також очікується вологозахист за рейтингом IP, і Android 13 з фірмовим інтерфейсом One UI 5.1 “з коробки”. Він отримуватиме оновлення ОС протягом 4 років, і патчі безпеки протягом 5 років з моменту виходу.

Характеристики Samsung Galaxy S23 FE виглядають непогано. Головне, щоб компанія запропонувала адекватну ціну, з якою новинка могла конкурувати з китайськими субфлагманами. Нагадаємо, що попередній Galaxy S23 FE коштував від 699 $.