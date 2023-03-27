Названо найпопулярніші смартфони серед українських пенсіонерів

Пенсіонери активно освоюють смартфони, про це свідчить свіжа статистика від українських мобільних операторів. Частка абонентів віком понад 55 років, які користуються смартфонами, вперше перевищила позначку в 50%. Цікаво, що в одних регіонах інтерес старшого покоління до гаджетів зростає набагато швидше, ніж в інших.
Що стосується конкретних брендів, то сильніше за інших пенсіонерів подобається продукція Samsung, Xiaomi і раптово Apple. Серед найпопулярніших «яблучних» гаджетів iPhone 7 та iPhone 11 , як найбільш доступні за ціною. Смартфонами на iOS загалом користується 11% пенсіонерів.
Найпопулярніші моделі у чоловіків віком від 55 років:
- Xiaomi Redmi 9A;
- Xiaomi Redmi 9C NFC;
- Samsung Galaxy A10;
- Samsung Galaxy A12;
- Samsung Galaxy A51;
- Xiaomi Redmi 9;
- Apple iPhone 11;
- Samsung Galaxy A12;
- Xiaomi Redmi 7A;
- Samsung Galaxy A32.
Найпопулярніші моделі у жінок старше 55 років:
- Xiaomi Redmi 9A;
- Xiaomi Redmi 9C NFC;
- Samsung Galaxy A10;
- Samsung Galaxy A12;
- Xiaomi Redmi 9;
- Samsung Galaxy A51;
- Apple iPhone 11;
- Samsung Galaxy A12;
- Samsung Galaxy A32;
- Honor 7A.
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