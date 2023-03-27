Hardnews

Названо найпопулярніші смартфони серед українських пенсіонерів

27.03.2023
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Пенсіонери активно освоюють смартфони, про це свідчить свіжа статистика від українських мобільних операторів. Частка абонентів віком понад 55 років, які користуються смартфонами, вперше перевищила позначку в 50%. Цікаво, що в одних регіонах інтерес старшого покоління до гаджетів зростає набагато швидше, ніж в інших.

Що стосується конкретних брендів, то сильніше за інших пенсіонерів подобається продукція Samsung, Xiaomi і раптово Apple. Серед найпопулярніших «яблучних» гаджетів iPhone 7 та iPhone 11 , як найбільш доступні за ціною. Смартфонами на iOS загалом користується 11% пенсіонерів.

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Найпопулярніші моделі у чоловіків віком від 55 років:

  1. Xiaomi Redmi 9A;
  2. Xiaomi Redmi 9C NFC;
  3. Samsung Galaxy A10;
  4. Samsung Galaxy A12;
  5. Samsung Galaxy A51;
  6. Xiaomi Redmi 9;
  7. Apple iPhone 11;
  8. Samsung Galaxy A12;
  9. Xiaomi Redmi 7A;
  10. Samsung Galaxy A32.

Найпопулярніші моделі у жінок старше 55 років:

  1. Xiaomi Redmi 9A;
  2. Xiaomi Redmi 9C NFC;
  3. Samsung Galaxy A10;
  4. Samsung Galaxy A12;
  5. Xiaomi Redmi 9;
  6. Samsung Galaxy A51;
  7. Apple iPhone 11;
  8. Samsung Galaxy A12;
  9. Samsung Galaxy A32;
  10. Honor 7A.


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27.03.2023
1 хвилина на прочитання
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