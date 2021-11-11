Складено рейтинг кращих графічних планшетів для малювання в 2021 році

З графічним планшетом можна створювати та редагувати двомірні та тривимірні зображення від руки, використовуючи стілус – це набагато зручніше, ніж малювати мишкою. Щоб знайти хороший планшет, можна скористатися нашими порадами щодо вибору та познайомитися зі списком кращих моделей у 2021 році з різних цінових категорій.





WACOM Intuos Pro Large

Почати рейтинг найкращих графічних планшетів варто з моделі відомого бренду Wacom, що підходить професійному художнику чи дизайнеру для створення анімації, замальовок та ілюстрацій. Формат моделі – А4. Це зручний варіант для будь-якої роботи.

Серед особливостей – висока міцність і стійкість до зношування, що дозволяють розраховувати на кілька років роботи, а також гарну комплектацію. У наборі йде 10 змінних наконечників із підставкою. Перо розпізнає 8192 рівні натиску, корпус має 8 функціональних кнопок, а до комп’ютера модель підключається за допомогою 2-метрового кабелю.

Список переваг графічного планшета включає відмінну якість збірки, через що відсутні і люфт, і хрускіт, і залипання кнопок. А ще — кілька окремих програм для кожної з клавіш. Втім, є й мінус – користувачі мають невеликі проблеми з роботою фірмового ПЗ.

HUION KAMVAS 13

Багатофункціональний пристрій вартістю 14 000 гривень, є графічним монітором з діагоналлю 13,3 дюйма. Всю інформацію, що переноситься за допомогою пера, можна подивитися прямо на екрані гаджета. Розміри робочої області становлять 165х294 мм, що майже дорівнює формату А4 – достатньо для роботи над великими проектами та дозволить ретельно промальовувати навіть дрібні деталі зображень.

Серед інших позитивних характеристик – покриття антивідблиску, роздільна здатність Full HD і стилус, що підтримує 8192 рівні натиску.

Список додаткових плюсів включає відмінну передачу кольору і кут огляду 178 градусів, миттєве підключення до ПК і дуже швидкий відгук екрану, всього 25 мс. Перо моделі чутливе до нахилу, а ще планшет підключається не тільки до комп’ютера, а й до смартфона.

Однак користуватися ним як монітором буде складно — у комплекті відсутня підставка, що підходить для цього. Також можна віднести до недоліків безліч не дуже міцних дротів.

Wacom Intuos Pro Medium

До найкращих графічних планшетів для малювання можна віднести ще одну модель відомого виробника Wacom. Вартість її починається з 10 000 гривень. Витрати на таке придбання компенсуються її можливостями. У тому числі, підтримкою 8192 рівні натискання та роздільній здатності 5080 lpi, підключенням по Bluetooth та функціональними клавішами, яких тут цілих 8.

У списку основних переваг – наявність спеціального стилусу Pro Pen 2, бездротового, але не потребує встановлення батарейок, та сенсорного колеса прокручування. До стилусу додаються змінні наконечники. Важить пристрій лише 700 грам і підключається до комп’ютера не тільки за допомогою бездротового модуля, але й кабелем USB.

Серед мінусів є тільки відсутність підтримки стилусом обертання і комплектні наконечники, що швидко стираються.

HUION Q11K

Модель вартістю 6 000 гривень. Відрізняється хорошим співвідношенням якості до ціни, бездротовим з’єднанням з комп’ютером та високою точністю пера, 0,3 мм. А головне – великою робочою областю, 175х279 пікселів, завдяки якій користувачеві доводиться рідше застосовувати масштабування.

Відгук хороший, що відповідає кращим графічним планшетам для малювання, 266 пікселів в секунду, а високий рівень автономності дозволяє планшету працювати до 50 годин від вбудованого акумулятора.

Переваги моделі — підтримка 8192 рівня натискання, роздільна здатність 5080 lpi та можливість підключатися ще й за допомогою дроту, який забезпечує живлення. Вага моделі складає всього 0,88 кг, що небагато для формату А4. У комплекті не йдуть змінні насадки, а перо потребує періодичної заміни батарейок.

HUION Inspiroy HS610

Скільки коштує планшет для малювання середнього класу? Насправді зараз його ціна знаходиться в межах 4–7 тисяч гривень. Модель HUION Inspiroy HS610 відноситься саме до цієї цінової категорії, при тому, що за функціональністю майже не поступається багатьом професійним моделям. Клавіш швидкого доступу має цілих 12, а на передній панелі розташовано ще 16 функціональних кнопок.

Зі стилусом PW100 йде цілих 8 змінних наконечників і підставка – причому перо тут таке ж, як у попередній версії, що дозволяє простіше знайти нове.

Серед особливостей моделі — 2 роки гарантії та адаптери для проводового підключення до ПК або смартфона, вага всього 0,6 кг та 8192 рівні натиску пера, яке не потребує підзарядки. Стилус може нахилятися під великими кутами, що спрощує малювання.

Серед мінусів – туга робота бічних кнопок, середня якість пластику та порівняно короткий кабель, всього 120 см.

XP-Pen Star 06

Ще один порівняно недорогий та якісний планшет зі стилусом для малювання. Його покупка обійдеться приблизно в 3000 гривень, хоча роздільна здатність у нього висока, цілих 5080 lpi, а перо розпізнає до 8192 рівні натискання.

Пристрій підключається до ПК по Wi-Fi, а ще має зручно розташовані функціональні клавіші та колесо прокручування. Стилус безбатарейний, а в комплекті йде спеціальна рукавичка для малювання.

Серед переваг моделі варто відзначити вбудований акумулятор, що дозволяє їй працювати до 16 годин, та швидку, близько 2 годин, зарядку. А ще планшет сумісний з усіма операційними системами, починаючи з MacOS 10.8 і Windows 7.

До мінусів відносять відсутність підтримки стилусом нахилу більше 20 градусів та обертання, а також гумка на звороті пера.

WACOM Intuos S

Відмінний варіант для своєї ціни купити його можна всього за 3 300 гривень. І хоча його робоча область порівняно невелика, а нахил пера не підтримується, для ретуші та нарисів можливостей Intuos S цілком достатньо. Тим більше, що стандартне перо дуже легко ковзає по панелі, створюючи такі ж відчуття, як при русі олівця по офісному паперу. А до невеликої затримки, яку можна помітити під час роботи з гаджетом, користувач звикає досить швидко.

Серед плюсів моделі варто виділити можливість роботи з більшістю популярних графічних програм, високу чутливість до натискання та відсутність необхідності підзарядки пера. Крім того, стілус має гарну точність позиціонування.

До мінусів віднесемо занадто м’які наконечники і відсутність у стілус режиму «ластик» для стирання інформації.

WACOM One Small

Вибираючи недорогі, але хороші планшети для малювання, які підходять для дитини, можна звернути увагу на WACOM One Small. Його ціна починається лише з 2 500 гривень. Щоправда, і можливостей у моделі значно менше, ніж у професійних пристроїв.

Насамперед, тут відсутні функціональні клавіші, по-друге — перо, яке не підтримує ні обертання, ні нахилів. Однак кнопки займають менше місця, а стилус графічного планшета хоч і не багатофункціональний, зате не потребує батарейок та підзарядки.

Перевагами моделі можна назвати високу, незважаючи на доступну вартість, якість збірки, приємне на дотик покриття та непогану для бюджетного пристрою роздільну здатність 2540 lpi. Серед додаткових плюсів – 2048 рівнів чутливості пера та вага всього 0,26 кг.

До мінусів відносять невелику довжину комплектного кабелю для підключення до ПК, незручне підключення шнура до планшета та швидке затирання робочої поверхні за середньої інтенсивності використання.

Parblo A640

Модель, ціна якої починається з 1 400 гривень, цілком влаштує невибагливого користувача, який тільки-но починає користуватися такими пристроями. Тим більше, що планшет компактний і легкий, що дозволяє йому займати мінімум місця.

Рівнів натискання цілих 8192, роздільна здатність 5080 lpi, точність дуже висока, а висота читання – 10 мм. У комплекті йде кабель із міцною обмоткою, що надійно захищає його від зношення.

Серед особливостей моделі можна відзначити швидке розпізнавання комп’ютером – використовувати планшет вийде відразу, як він буде підключений. Але для отримання повної функціональності все-таки доведеться завантажити спеціальне програмне забезпечення з офіційного сайту виробника.

З серйозних недоліків користувачі відзначають періодичні затримки під час руху пера.

XP-PEN Star G960

Закінчити вибір гарного планшета для малювання зі стилусом варто ще на одному надбюджетному варіанті — Star G960. Обійдеться він лише 2 200 гривень. При тому, що рівнів чутливості у його стилуса не менше, ніж у професійних пристроїв – 8192, і працює він без батарейок.

Робочого простору більш ніж достатньо для створення невеликих малюнків та ретушування. Є сумісність із Microsoft Office, що робить пристрій придатним для створення нотаток.

До плюсів можна віднести наявність експрес-клавіш, які часто відсутні у недорогих планшетів, легке перо та порівняно велику для формату А5 робочу область.

До недоліків – невелику довжину шнура для підключення, відсутність підставки для стилусу та можливість випадкового натискання кнопки пера.

