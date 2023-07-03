Samsung Galaxy S23 Ultra після оновлення робить фотографії жовтими

Оновлення програмного забезпечення для камери флагманського смартфона Samsung Galaxy S23 Ultra призвело до пожовтіння осіб на фотографіях. Про це повідомляє інсайдер Ice Universe у Twitter .

Нова версія програмного забезпечення вийшла в другій половині червня. Користувачі очікували, що оновлення усуне численні проблеми основної камери.

Червневе оновлення Samsung Galaxy S23 Ultra не вирішило проблему жовтих осіб. Компанії справді не вистачає професіоналізму, якщо така проста проблема не може бути вирішена», — зазначило джерело.

Інсайдер навів приклад портретних знімків власної дитини, зроблених основною і фронтальною камерами.

«Обличчя, зняте за допомогою триразового збільшення, дуже жовте, тоді як фотографія, зроблена фронтальною камерою, більше відповідає оригінальному кольору», — обурився Ice Universe.

У коментарях до фотографія інсайдер поділився особистою думкою про причини проблеми. “Смартфон від Samsung не може точно розпізнати обличчя, а використовує єдиний алгоритм посилення кольору, що насправді недостатньо коректно”, – сказав він.