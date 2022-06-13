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Meizu випускає навушники «космічного» звучання. Чекаємо на TWS-гарнітуру з душею

13.06.2022
1 хвилина на прочитання

Найближчим часом надійде до продажу нова модель бездротової гарнітури від колись популярного бренду смартфонів та гаджетів Meizu. Компанія набула неабияку армію фанатів на старті розвитку, проте не впоралась з перегонами потужності та дещо здала позиції. Втім якість та оригінальність своїх продуктів Meizu зберігає і сьогодні.

Вартою уваги стане модель TWS-гарнітури PANDAER x Elvis XOG Platinum Starship. Назва аксесуару обумовлена дещо космічним стилем корпусу футляру. Безпосередньо навушники також досить оригінальні – пласка та коротка ніжка на тлі невакуумного драйвера майже непомітна у вусі. В якості базових кольорів виробник обрав сірий, білий та помаранчевий відтінки.

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Невакуумна конструкція навушника покликана вберегти покупця від відчуття втоми та болю у вухах під час тривалого прослуховування музики. Форма драйвера сконструйована таким чином, щоб, з одного боку, надійно фіксувати аксесуар в раковині, а з іншого – не напружувати м’язи меломана та не перетискати тканини у вухах. Ергономіка аксесуара дозволяє з комфортом займатись спортом, бігати або працювати в навушниках без страху втратити їх дорогою або зронити на підлогу.

Для меломанів в моделі знайдеться все необхідне. 12-мм драйвери з міцною титановою мембраною забезпечують чисте та чітке звучання. Аксесуар підтримує 3 режими роботи та 8 пунктів у налаштуваннях еквалайзеру. Гарнітуру оснащено мікрофоном та сенсорною панеллю керування на ніжках пристрою. Вона зможе використовуватись зі смартфонами на базі всіх операційних систем актуальних версій.

Навушники пропонують до 5 годин безперервного відтворення контенту, а разом з ємністю кейса можна розраховувати на 20-годинний музичний марафон. Для зарядки кейсу використовується спеціальна док-станція з аналогічними елементами візуального оформлення. Зарядний кейс отримає акумулятор емністю в 400 мАг, повне відновлення енергії у футлярі потребує приблизно двох годин.

Орієнтовна вартість PANDAER x Elvis XOG Platinum Starship складатиме близько 65 доларів.

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13.06.2022
1 хвилина на прочитання
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