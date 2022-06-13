Meizu випускає навушники «космічного» звучання. Чекаємо на TWS-гарнітуру з душею

Найближчим часом надійде до продажу нова модель бездротової гарнітури від колись популярного бренду смартфонів та гаджетів Meizu. Компанія набула неабияку армію фанатів на старті розвитку, проте не впоралась з перегонами потужності та дещо здала позиції. Втім якість та оригінальність своїх продуктів Meizu зберігає і сьогодні.





Вартою уваги стане модель TWS-гарнітури PANDAER x Elvis XOG Platinum Starship. Назва аксесуару обумовлена дещо космічним стилем корпусу футляру. Безпосередньо навушники також досить оригінальні – пласка та коротка ніжка на тлі невакуумного драйвера майже непомітна у вусі. В якості базових кольорів виробник обрав сірий, білий та помаранчевий відтінки.

Невакуумна конструкція навушника покликана вберегти покупця від відчуття втоми та болю у вухах під час тривалого прослуховування музики. Форма драйвера сконструйована таким чином, щоб, з одного боку, надійно фіксувати аксесуар в раковині, а з іншого – не напружувати м’язи меломана та не перетискати тканини у вухах. Ергономіка аксесуара дозволяє з комфортом займатись спортом, бігати або працювати в навушниках без страху втратити їх дорогою або зронити на підлогу.

Для меломанів в моделі знайдеться все необхідне. 12-мм драйвери з міцною титановою мембраною забезпечують чисте та чітке звучання. Аксесуар підтримує 3 режими роботи та 8 пунктів у налаштуваннях еквалайзеру. Гарнітуру оснащено мікрофоном та сенсорною панеллю керування на ніжках пристрою. Вона зможе використовуватись зі смартфонами на базі всіх операційних систем актуальних версій.

Навушники пропонують до 5 годин безперервного відтворення контенту, а разом з ємністю кейса можна розраховувати на 20-годинний музичний марафон. Для зарядки кейсу використовується спеціальна док-станція з аналогічними елементами візуального оформлення. Зарядний кейс отримає акумулятор емністю в 400 мАг, повне відновлення енергії у футлярі потребує приблизно двох годин.

Орієнтовна вартість PANDAER x Elvis XOG Platinum Starship складатиме близько 65 доларів.