Українців попередили про небезпеку оплати товарів популярним способом

QR-коди можуть становити небезпеку, тому що шахраї можуть використовувати їх для обману громадян. Про це GSMinfo розповів експерт у сфері безпеки Ян Кошманюк.

“При здійсненні покупок у магазині є ризик відсканувати підмінний QR-код для оплати, який був створений зловмисниками. З цим можна зіткнутися як на онлайн-, так і офлайн-майданчиках. При скануванні підробленого QR-коду ви можете віддати гроші не туди і не тому. Тобто заплатити, а товар вам не прийде”, – пояснив експерт.

Щоб убезпечити себе, він радить оплачувати товари в маловідомих офлайн-магазинах за допомогою готівки. Якщо ж торгова точка знайома, тоді можна розплачуватися карткою або QR-кодом. Онлайн-покупки краще оформляти тільки на відомих сайтах, підсумував Власов.

Експерти в один голос заявляють, що розраховуватися за покупки в онлайн-магазинах краще окремою карткою, на якій не зберігаються всі заощадження. Крім того, варто обережніше купувати товари на невідомих сайтах, додав він.