Samsung Galaxy Z Fold7 отримав процесор на 4,47 ГГц

Майбутній складаний флагман Galaxy Z Fold7 офіційно підтвердив свою начинку — смартфон засвітився в базі синтетичних тестів Geekbench.

Згідно з Geekbench, корейська версія пристрою з номером моделі SM-F966N працює на чіпсеті Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Тест показав, що чіп працює на підвищеній частоті до 4,47 ГГц, що вказує на фірмову версію, аналогічну лінійці S25.

Незважаючи на те, що показники в одно- і багатоядерних тестах поступаються Galaxy S25, пристрій явно проходить раннє тестування. Буква «N» в індексі підтверджує, що мова йде про корейську збірку. Глобалки вийдуть з номером SM-F966B.

За чутками, Galaxy Z Fold7 отримає помітно тонший корпус, оновлену підекранну фронтальну камеру, поліпшений захист від вологи і пилу (можливо, IP58 або IPX8), а також потужні стереодинаміки. Офіційний анонс очікується на липневому заході Unpacked.