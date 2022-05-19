CUBOT Pocket – смартфон для тих, кому набридли “лопати”

В епоху всюдисущих лопат і однакових смартфонів кожна модель, що виділяється, привертає увагу. До них, безумовно, відносяться iPhone mini або iPhone SE, а також новинка від компанії CUBOT – модель Pocket. Як випливає з назви, вона матиме «кишеньковий» розмір і досить незвичайний зовнішній вигляд.





Цей смартфон легко поміститься в будь-яку кишеню

З одного боку, великі смартфони – це максимально зручні апарати для спілкування в соціальних мережах та перегляду відео, але з іншого – труднощі при носінні таких пристроїв із собою нікуди не поділися. Різні люди справляються з цим по-різному – одні просто ходять із телефоном у руці, інші кидають його в сумку чи рюкзак, треті запихають у кишені. Останнє найменш безпечне – ми часто чули історії про те, що смартфон пошкоджувався при нахилі, випадав чи був кимось витягнутий із задньої кишені штанів.

Маленькі смартфони не дуже популярні, принаймні глобально. Наприклад, у Японії iPhone mini — справжній бестселер, а в багатьох інших країнах його продаж був провальним. Тим не менш, у всьому світі є покупці, які хотіли б придбати компактний пристрій за умови, що його ціна буде доступною. Майбутній CUBOT Pocket може виправдати їхні очікування.

Назва цієї моделі з’явилася не на порожньому місці. За словами виробника, Pocket – це невеликий смартфон із 4-дюймовим дисплеєм. Він розроблений для комфорту, зручно поміщається в одній руці та може бути практично непомітним у вашій кишені. CUBOT повідомляє, що це буде не одна модель, а ціла серія компактних пристроїв.

На жаль, характеристики та дата виходу на ринок першого Pocket наразі невідомі. Проте китайці розкрили його дизайн – представлять одразу п’ять версій з різним оздобленням корпусу. CUBOT Pocket буде орієнтований як на чоловічу, так і жіночу частину аудиторії.

Також не можна не помітити, що дизайн CUBOT Pocket трохи нагадує люксові смартфони Vertu. Чи випадковий цей збіг або навмисний – залишається тільки здогадуватися, хоча варто визнати, що Pocket виглядає дуже привабливо.