Доступний флагман від Samsung протестували в Geekbench

Доступний флагманський смартфон Galaxy S24 FE протестували у популярному бенчмарку Geekbench. Що може запропонувати смартфон українцям, які не хочуть переплачувати за старшу і значну дорожчу модель?

Результати тестування

В одноядерному тесті Samsung Galaxy S24 FE набрав 1625 балів, у багатоядерному – 5698.

Зазначено, що 10-ядерний чип встановлено на материнську плату під номером s5e9945. Велике ядро працює з частотою 3,11 ГГц. Ще два ядра розвивають 2,9 ГГц, три видають 2,59 ГГц, а решта чотири – 1,96 ГГц. За графіку відповідає GPU Xclipse 940.

По суті Exynos 2400e – це той самий Exynos 2400, тільки зі зниженою частотою роботи. Базовий Exynos 2400, нагадаємо, здатний розігнатися до 3,2 ГГц.

Коли можна буде купити новинку

Прем’єра Samsung Galaxy S24 FE очікується восени. Смартфону приписують 6,7-дюймовий дисплей, батарею на 4565 мА*год і операційну систему Android 14 з фірмовою оболонкою OneUI 6.1.1 з функціями на основі штучного інтелекту.