Конкурент для Poco F3: потужний, зручний і швидкий смартфон від Realme за дійсно хорошою ціною

Всі ми в якомусь сенсі “втомилися” рахуати смартфони, які подарували нам китайські компанії. Ви і самі знаєте, який бренд продуктивніше інших в цьому сенсі, але і Realme починає набирати обертів.





За три роки свого існування, “дочка BBK” встигла знатно пошуміти на ринку, і є відчуття, що для цієї компанії все тільки починається. Навесні Realme представила флагманський Realme GT, а якраз за ним став в чергу середньобюджетний Realme GT Neo. Повірте, другий практично не поступається першому, вартуючи при цьому істотно дешевше.

Зовнішність смартфона і дисплей

Почнемо із зовнішності смартфона. З цікавого на задній кришці – глянцева “вставка”, присутня в усіх колірних рішеннях, яких всього три – чорний, сірий і рожево-оранжевий градієнт. Виробник вирішив вдатися до пластику, з якого складається весь корпус пристрою. Воно й зрозуміло: у смартфона немає завдання дивувати своєю красою і преміальністю.

З лицьового боку Realme GT Neo відрізняється від левової частки інших смартфонів: невелике підборіддя, фронтальна камера у вигляді вирізу в дисплеї і тонкі бічні рамки. Проте, можна порадіти за розміри пристрою: довжина, ширина і товщина в 158.5, 73.3 і 8.4 міліметрів відповідно не роблять з нього “лопату”.

Це ж підтверджує і дисплей, діагональ якого дорівнює 6.43 дюйма. З досвіду використання Mi 9T Pro з упевненістю можемо сказати, що користуватися смартфоном однією рукою можна, але це не завжди комфортно.

У смартфоні використовується Super-AMOLED матриця з уже звичною роздільною здатністю Full HD + і частотою оновлення 120 Гц. Для любителів ігор завезли частоту відгуку сенсорного шару 360 Гц – торкання зчитуються швидко, відповідно, всі дії в іграх виконуються куди швидше. В цілому, це звичайний для нинішніх середньо-бюджетних смартфонів дисплей.

Характеристики дисплея:

Діагональ 6.43 “, Super-AMOLED, 20: 9, FHD +, щільність пікселів 409 ppi, частота оновлення 120 Гц, частота дискретизації 360 Гц, 85% корисної площі, DCI-P3, підтримка HDR10 +.

Стережись, MediaTek йде!

Не повірити в те, що MediaTek вже впритул наблизився до Qualcomm за частиною потужності і енергоефективності своїх чіпів, може тільки людина, яка не стежить за новинами мобільного ринку. Флагманський процесор Dimensity 1200 від тайванської компанії показує відмінні результати і в бенчмарках, і в стрес-тестах, і в іграх.

Троттлінг і нагрів процесору теж знайомі, але в цілому він справляється зі своїми завданнями не набагато гірше, ніж Snapdragon 888. При великому навантаженні, чіп втрачає близько 25% від максимальної потужності і до критичних температур не нагрівається.

У синтетиці GeekBench 5 смартфон набирає 933 бали в однопоточном і 3366 балів в багатопотоковому режимах. Так, до того ж флагманського Realme GT смартфон не дотягує, але і ці показники досить відмінні.

З пам’яттю в смартфоні все відмінно: накопичувач швидкий (UFS 3.1), як і оперативка (LPDDR4X). На даний момент існує три версії смартфона за обсягом пам’яті – 6/128 ГБ, 8/128 ГБ І 12/256 ГБ. Є з чого вибирати.

Характеристики процесора і пам’яті:

Процесор – восьмиядерний Dimensity 1200 (x1 Cortex-A78, 3 ГГц; x3 Cortex-A78, 2.6 ГГц; x4 Cortex-A55, 2 ГГц), 6-нанометровий техпроцес, графічний чіп Mali-G77 MC9;

Пам’ять – накопичувач стандарту UFS 3.1, оперативна пам’ять стандарту LPDDR4X.

Потрійна камера “без емоцій”

На задній кришці смартфона розташувався блок з трьома модулями камер: основний має роздільну здатність 64 МП, ширококутний – 8 МП, а макро-об’єктив на 2 МП був поставлений скоріше “для краси” і суб’єктивної “повноцінності”.

Основний сенсор непоганий: Sony IMX682 використовується і в звичайному GT. Говорити про денну зйомку не будемо (багато смартфонів практично рівні в зйомці при хорошому світлі), а ось за прикладами нічних фото видно, що камера справляється не дуже – є відверті змазування, мило і витягування світла навіть з найпотаємніших куточків.

Джерело фото: портал GizmoChina

Про фронталку багато говорити не хочеться: ми все рідше помічаємо людей на вулицях, що фоткають саме на фронтальну камеру. Тим не менш, вона тут є, її роздільна здатність – 16 МП.

Характеристики камери:

Основний модуль – сенсор Sony IMX682, роздільна здатність 64 МП, f / 1.8, розмір пікселя 0.8 мкм, розмір датчика 1 / 1.7 “;

Ширококутний модуль – 8 МП, f / 2.3;

Макро-модуль – 2 МП, f / 2.4.

Батарея і корисні модулі

Про великий об’єм батареї Realme турбуватися не стала. Ні в якому разі не кажемо, що 4500 мА / год це мало для сучасного смартфона, але хотілося б побачити трохи більше.

Технологія швидкої зарядки, яка підтримує потужність 50 Вт, заряджає смартфон з нуля до ста приблизно за 50 хвилин. Достатньо швидко.

Смартфон отримав стереодинаміки з непоганим звучанням, модуль NFC, роз’ємом Jack 3,5 мм (спеціально для адептів дротових навушників), не найшвидший оптичний сканер відбитків під екраном, Bluetooth 5.1 і Wi-Fi 6. Великий плюс смартфону за свіжі модулі зв’язку.