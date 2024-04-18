ПК з DDR4 та DDR5 порівняли в сучасних іграх
На YouTube-каналі Odin Hardware з’ясували, наскільки велика різниця в продуктивності між DDR5 і DDR4 у сучасних іграх.
Гра Uncharted запускалася з пресетом High. Середня частота кадрів у ній дорівнювала 125 к/с в обох випадках.
A Plague Tale Requiem тестувалася на налаштуваннях графіки High. У середньому в ній продуктивність становила 81 к/с в обох випадках.
AC Odyssey йшла з пресетом Very High. Середній FPS у ній знаходився на рівні 111 к/с (DDR4) і 113 к/с (DDR5).
Cyberpunk 2077 запускався з графікою High, RTX Off. Середня частота кадрів у цій грі дорівнювала 86 к/с (з DDR4) і 87 к/с (з DDR5).
Far Cry 6 йшла з ультра-пресетом. Середня продуктивність у ній була в діапазоні 126 к/с з DDR4 і 125 к/с з DDR5.
Forza Horizon 5 запускалася з пресетом Ultra. Середня частота кадрів у цій грі дорівнювала 150 к/с (DDR4) і 151 к/с (DDR5).
Hogwarts Legacy йшла з пресетом High. У середньому продуктивність у ній становила 107 к/с (DDR4) і 109 к/с (DDR5).
Kingdom Come Deliverance запускалася з графікою Very High. Середній FPS у ній знаходився на рівні 142 к/с (DDR4) і 141 к/с (DDR5).
Starfield йшла з пресетом High. У ній середня продуктивність становила 78 к/с (DDR4) і 79 к/с (DDR5).
The Witcher 3 Next Gen йшла з високим пресетом. Середній FPS у цій грі знаходився на рівні 111 к/с (з DDR4) і 123 к/с (c DDR5).
Висновок
У більшості випадків різниця між DDR5 і DDR4 була дуже незначною (1-2 к/с) або взагалі була відсутня. Загалом же за середнім FPS оперативна пам’ять DDR5 була швидше за DDR4 на 1% (112 к/с у збірки з DDR4 і 113 к/с у збірки з DDR5).
Тестовий стенд:
- процесор Intel Core i5-12600K;
- кулер Deepcool AG620;
- материнська плата Asus Prime Z690M Plus D4/MSI B760M Bomber WiFi;
- оперативна пам’ять 2×16 ГБ DDR4 3600 МГц 16 18 18 38/2х16 ГБ DDR5 6000 МГц 36 36 36 36 96;
- відеокарта MSI Gaming X Trio RX 6900 XT 16 ГБ DDR6.
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