ПК з DDR4 та DDR5 порівняли в сучасних іграх

На YouTube-каналі Odin Hardware з’ясували, наскільки велика різниця в продуктивності між DDR5 і DDR4 у сучасних іграх.

Гра Uncharted запускалася з пресетом High. Середня частота кадрів у ній дорівнювала 125 к/с в обох випадках.

A Plague Tale Requiem тестувалася на налаштуваннях графіки High. У середньому в ній продуктивність становила 81 к/с в обох випадках.

AC Odyssey йшла з пресетом Very High. Середній FPS у ній знаходився на рівні 111 к/с (DDR4) і 113 к/с (DDR5).

Cyberpunk 2077 запускався з графікою High, RTX Off. Середня частота кадрів у цій грі дорівнювала 86 к/с (з DDR4) і 87 к/с (з DDR5).

Far Cry 6 йшла з ультра-пресетом. Середня продуктивність у ній була в діапазоні 126 к/с з DDR4 і 125 к/с з DDR5.

Forza Horizon 5 запускалася з пресетом Ultra. Середня частота кадрів у цій грі дорівнювала 150 к/с (DDR4) і 151 к/с (DDR5).

Hogwarts Legacy йшла з пресетом High. У середньому продуктивність у ній становила 107 к/с (DDR4) і 109 к/с (DDR5).

Kingdom Come Deliverance запускалася з графікою Very High. Середній FPS у ній знаходився на рівні 142 к/с (DDR4) і 141 к/с (DDR5).

Starfield йшла з пресетом High. У ній середня продуктивність становила 78 к/с (DDR4) і 79 к/с (DDR5).

The Witcher 3 Next Gen йшла з високим пресетом. Середній FPS у цій грі знаходився на рівні 111 к/с (з DDR4) і 123 к/с (c DDR5).

Висновок

У більшості випадків різниця між DDR5 і DDR4 була дуже незначною (1-2 к/с) або взагалі була відсутня. Загалом же за середнім FPS оперативна пам’ять DDR5 була швидше за DDR4 на 1% (112 к/с у збірки з DDR4 і 113 к/с у збірки з DDR5).

Тестовий стенд: