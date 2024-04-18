Українцям пояснили різницю між лимоном та лаймом

У кулінарії з цитрусових лимон і лайм використовуються дуже часто. Ці фрукти мають кілька ключових відмінностей, завдяки яким їх точно не переплутаєш.

Можна подумати, що лайм – це недозрілий лимон. Однак це зовсім не так. Єдине, що їх об’єднує, – підвид цитрусових.

Лимон росте на деревах у Китаї, Індії та на тропічних островах Тихого океану. Що стосується лайма, то він росте на чагарниках, хоча є сорт, у якого плоди знаходяться на деревах. З’явився лайм на півострові Малакка в Південно-Східній Азії.

Лайм порівняно з лимоном зазвичай менший, у нього немає кінців, що випирають, він рівніший.

Лимон може мати зелений або жовтий колір, а лайм – тільки зелений. Також у стиглого лимона шкірка буде набагато товща, ніж у лайма.

Плоди лимона мають м’якоть жовто-зеленого відтінку, а плоди лайма – зеленого кольору. На смак лайм зазвичай кисліший і має гірчинку.

Лайм здатен давати плоди весь рік, тоді як лимон – один раз протягом року. У лайма, крім вітаміну С, є ще вітамін М, фолієва кислота.

Зберігатися лайм може максимум пару тижнів, а лимон – 4-5 тижнів.