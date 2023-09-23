Intel Core i5-13600K та AMD Ryzen 7 7700X порівняли у 10 іграх у 1080p

Блогер з каналу Testing Games з’ясував, який із двох процесорів найкраще підходить для ігор.
Порівняння чіпів проводилося на ПК з відеокартою GeForce RTX 4090 та 32 ГБ сучасної оперативної пам’яті DDR5.
Результати у роздільній здатності 1080p:
- CYBERPUNK 2077 – 124 fps (Intel Core i5-13600K), 119 fps (AMD Ryzen 7 7700X).
- Hitman 3 – 236 fps (Intel Core i5-13600K), 254 fps (AMD Ryzen 7 7700X).
- Forza Horizon 5 – 229 fps (Intel Core i5-13600K), 240 fps (AMD Ryzen 7 7700X).
- The Last of Us Part I – 166 fps (Intel Core i5-13600K), 175 fps (AMD Ryzen 7 7700X).
- Starfield – 102 fps (Intel Core i5-13600K), 100 fps (AMD Ryzen 7 7700X).
- CS:GO – 704 fps (Intel Core i5-13600K), 781 fps (AMD Ryzen 7 7700X).
- Horizon Zero Dawn – 201 fps (Intel Core i5-13600K), 236 fps (AMD Ryzen 7 7700X).
- Hogwarts Legacy – 72 fps (Intel Core i5-13600K), 70 fps (AMD Ryzen 7 7700X).
- Microsoft Flight Simulator – 87 fps (Intel Core i5-13600K), 87 fps (AMD Ryzen 7 7700X).
- Remnant 2 – 123 fps (Intel Core i5-13600K), 132 fps (AMD Ryzen 7 7700X).
В цілому AMD Ryzen 7 7700X цікавіший ігровий процесор.
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