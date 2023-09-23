Hardnews

Intel Core i5-13600K та AMD Ryzen 7 7700X порівняли у 10 іграх у 1080p

23.09.2023
1 хвилина на прочитання
Intel Core i5-13600K та AMD Ryzen 7 7700X

Блогер з каналу Testing Games з’ясував, який із двох процесорів найкраще підходить для ігор.

Порівняння чіпів проводилося на ПК з відеокартою GeForce RTX 4090 та 32 ГБ сучасної оперативної пам’яті DDR5.

Результати у роздільній здатності 1080p:

  1. CYBERPUNK 2077 – 124 fps (Intel Core i5-13600K), 119 fps (AMD Ryzen 7 7700X).
  2. Hitman 3 – 236 fps (Intel Core i5-13600K), 254 fps (AMD Ryzen 7 7700X).
  3. Forza Horizon 5 – 229 fps (Intel Core i5-13600K), 240 fps (AMD Ryzen 7 7700X).
  4. The Last of Us Part I – 166 fps (Intel Core i5-13600K), 175 fps (AMD Ryzen 7 7700X).
  5. Starfield – 102 fps (Intel Core i5-13600K), 100 fps (AMD Ryzen 7 7700X).
  6. CS:GO – 704 fps (Intel Core i5-13600K), 781 fps (AMD Ryzen 7 7700X).
  7. Horizon Zero Dawn – 201 fps (Intel Core i5-13600K), 236 fps (AMD Ryzen 7 7700X).
  8. Hogwarts Legacy – 72 fps (Intel Core i5-13600K), 70 fps (AMD Ryzen 7 7700X).
  9. Microsoft Flight Simulator – 87 fps (Intel Core i5-13600K), 87 fps (AMD Ryzen 7 7700X).
  10. Remnant 2 – 123 fps (Intel Core i5-13600K), 132 fps (AMD Ryzen 7 7700X).

В цілому AMD Ryzen 7 7700X цікавіший ігровий процесор.

➡Відкриваємо ❗❗Збір коштів на авто для наших військових. Напрямок Бахмут❗❗ Сльозливого тексту не буде, самі знаєте, як це важливо..!! Віримо, Ви втомлені. Але, там нашим захисникам важче в рази. Для переказу тисність на 👉 Посилання на банку або ж номер картки 5375411208002084

Відео дня

Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter


23.09.2023
1 хвилина на прочитання
Back to top button