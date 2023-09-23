Intel Core i5-13600K та AMD Ryzen 7 7700X порівняли у 10 іграх у 1080p

Блогер з каналу Testing Games з’ясував, який із двох процесорів найкраще підходить для ігор.

Порівняння чіпів проводилося на ПК з відеокартою GeForce RTX 4090 та 32 ГБ сучасної оперативної пам’яті DDR5.

Результати у роздільній здатності 1080p:

В цілому AMD Ryzen 7 7700X цікавіший ігровий процесор.

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