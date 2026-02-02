Наука під загрозою: ШІ масово штампує фейкові дослідження

Наукові публікації, які тривалий час вважалися еталоном достовірного знання, стрімко втрачають довіру. Причиною стало масове використання генеративного штучного інтелекту, що дозволяє створювати правдоподобні наукові роботи у промислових масштабах.

Проблема arXiv та біомедицини: Особливо гостро ситуація проявилася в arXiv — найбільшому репозиторію наукових статей, що існує з 1991 року. Аналіз показав, що автори, які активно використовують нейромережі, публікуються на 33% частіше за своїх колег. При цьому традиційні методи оцінки якості тексту вже не працюють як індикатор наукової цінності.

Штучний інтелект використовують не лише для редагування мови, а й для генерації цілих статей, особливо «нудних» і малопомітних робіт у сфері біомедицини. Такі матеріали не викликають підозр і успішно проходять модерацію навіть у поважних журналах, іноді разом зі згенерованими зображеннями.

Експерти сходяться на думці: без запровадження жорсткіших перевірок та уважнішого рецензування світові наукові бази ризикують потонути в потоці недостовірних даних.