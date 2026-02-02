Android 16 пасе задніх: нова ОС поступається навіть 5-річним попередникам

Компанія Google оновила статистику поширення версій своєї операційної системи, і результати виявилися доволі несподіваними. Новітня Android 16, попри свій статус найсучаснішої платформи, поки що не змогла завоювати масовий ринок. За даними на грудень 2025 року, ця версія встановлена лише на 7,5% пристроїв. Це помітно менше, ніж у попередніх версій за останні п’ять років.

Лідери та аутсайдери: Беззаперечним лідером залишається Android 15, під управлінням якої працює 19,3% гаджетів. Слідом за нею йдуть Android 14 (17,2%) та Android 13 (13,9%). Цікаво, що свіжа 16-та версія програє за популярністю навіть «старенькій» Android 11 (13,7%) та Android 12 (11,4%), і навіть Android 10 (7,8%) все ще випереджає новинку.

Експерти пояснюють таку ситуацію складним процесом оновлення. Виробники смартфонів впроваджують нові версії ОС поетапно, починаючи з флагманів, тоді як бюджетні моделі та старі пристрої роками залишаються на стабільних попередніх версіях.