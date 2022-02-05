Знайдено рибу-скорпіона: соціопат, який живе в акваріумі лише один, решту він заколе отруйними голками

Ви б знали, наскільки ми стали обізнаними у сімейному житті зодіакальної пари Риби + Скорпіон, поки підбирали матеріал для сьогоднішньої статті! Смішно, але астрологія і наука сходяться в одному: риба-скорпіон – це відмінне поєднання краси, дивності та токсичності!





У нашій сьогоднішній гості химерно перемішані риб’ячі та скорпіонові риси. Від риби метис узяв найкраще: погляньте на ці розкішні фіранки плавників, на ці брови! Такого не зустрінеш у салонах краси – це природна розкіш. Але за прекрасною зовнішністю сховалася холодна натура членистоногого. Як і в інших представників сімейства скорпіонових, плавники риби-скорпіона мають у собі гострі голки, неабияк приправлені отрутою. Залежно від умов, її якість коливається від «дуже боляче» до «смертельно небезпечно».

Кущисті брови та бородавки

Що з цього випливає? Правильно, не варто тягнути руки до яскравих морських штучок. Коктейль нейротоксинів викличе різкий біль, м’язові спазми, нудоту та блювання. У більш важких випадках можна потрапити в реанімацію та почути від лікарів, що їм довелося виводити вас із коми та підтримувати серцевий ритм. В окремих ситуаціях, можливі летальні наслідки.

Подивіться йому в очі, ця тварина скористається отрутою без зволікання!

Краще помилуватися рибкою здалеку. Озброїться аквалангом і вирушайте до Тихого чи Індійського океанів. Там, серед каміння, змінивши свій колір під навколишні умови, і сидітиме риба-скорпіон.

Замаскувалася

Як і більшість скорпіонових, вона засадний хижак. Риба гарна на коротких дистанціях. А ось з місця на місце риба-скорпіон переміщується поповзом – істота повільно і потішно відштовхується плавцями від ґрунту.

Нерідко представників цього виду містять у морських акваріумах, хоча завдання це не з простих. При середній довжині 20 см їй знадобиться одиночна камера об’ємом 300 літрів. Животина вкрай територіальна – рве на клапті навіть своїх родичів. Інші істоти зникнуть з акваріуму самі: всій дрібній живності риба-скорпіон влаштує захоплюючу подорож стравоходом.

Дві приблизно рівні за силою особи можуть якийсь час жити поруч. Поки одна з них не ослабне. В даному випадку наш герой сидить із рибою-скорпіоном з іншого виду.

Навіть у шлюбний період їхня соціопатія майже не зменшується. Самець і самка не довіряють один одному і тримаються на відстані, благо запліднення у них безконтактне. Самка викидає кілька тисяч ікринок на поверхні води. А далі як пощастить – батьків доля потомства не турбує.

Декілька днів ікра бовтається біля поверхні, поки з неї не з’являться мальки. Побоюючись хижаків глибин, вони продовжать плавати у верхніх шарах води та харчуватися планктоном. На дно, до своїх родичів, вони опустяться лише тоді, коли досягнуть кількох сантиметрів довжини.

Наша оцінка рибі-скорпіону: Істота настільки неприємна, що немає комерційної цінності. Нашу героїню відловлюють малими партіями, але тільки для створення протиотрути від її отрути.

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