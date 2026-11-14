Частина ВПО скаржаться на припинення виплат без пояснень. У ПФУ розповіли, як дізнатися причину

У соціальних мережах внутрішньо переміщені особи дедалі частіше скаржаться, що допомога на проживання затримується або зовсім припиняється, причому без жодних пояснень. Якщо гроші не надійшли, насамперед потрібно звернутися до Пенсійного фонду й дізнатися причину. А якщо виплату припинили, варто перевірити підстави та за потреби оскаржити рішення.

Чому гроші можуть не надійти

Допомога призначається за порядком, затвердженим постановою Кабміну № 332 від 20 березня 2022 року. Отримувачі проходять перевірку на відповідність критеріям, зокрема щодо майнового стану, дорогих покупок і перебування за кордоном. Нині розмір допомоги становить 2000 грн на місяць для дорослих і 3000 грн для дітей та людей з інвалідністю.

Тому, коли чергова виплата не надійшла, треба з’ясувати, чи це звичайна затримка, чи за результатами верифікації ухвалили рішення про припинення або непродовження допомоги. На право отримувати кошти впливають такі обставини:

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купівля автомобіля, з року випуску якого минуло менше п’яти років, з урахуванням встановлених винятків;

придбання нерухомості, земельних ділянок, цінних паперів чи інших активів на суму понад 100 тис. грн, якщо операція підпадає під критерії уряду;

тривале перебування за кордоном. Допомогу можуть припинити, якщо людина виїхала більш ніж на 30 днів поспіль або була за межами країни понад 60 днів сумарно за півроку без поважних причин.

Водночас сам факт покупки чи виїзду не завжди означає автоматичне припинення виплат. Під час перевірки мають враховувати конкретні обставини та винятки.

Як дізнатися причину

Про відмову, припинення чи непродовження допомоги отримувача мають сповістити. Для цього використовують електронні повідомлення в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери, мобільний зв’язок, пошту та електронну адресу. Втім, якщо повідомлення не надійшло, це не означає, що з’ясувати ситуацію неможливо.

Якщо гроші не надходять понад місяць, не варто чекати наступного перерахування. Звернутися до Пенсійного фонду можна незалежно від місця реєстрації кількома способами:

через вебпортал електронних послуг ПФУ, авторизувавшись за допомогою КЕП або Дія.Підпису;

за номерами гарячої лінії 0 800 503 753, (044) 281 08 70 або (044) 281 08 71;

письмово, поштою чи електронною поштою до сервісного центру;

особисто в будь-якому сервісному центрі ПФУ.

У зверненні вкажіть, коли саме припинилися виплати, за який період ви не отримали гроші, і попросіть перевірити статус допомоги.

Як оскаржити рішення

Якщо виявилося, що допомогу припинили, потрібно вимагати офіційну письмову відповідь. У ній варто попросити пояснити, чи ухвалювали рішення про припинення або непродовження, коли саме і яка конкретна причина та правова підстава. Отримавши відповідь, можна оцінити, чи відповідає рішення закону.

Якщо ви не згодні з висновками, надайте документи, які спростовують інформацію, що стала підставою. Залежно від ситуації це можуть бути документи про склад сім’ї, майновий стан, фактичне місце проживання, терміни перебування за кордоном чи поважні причини тривалої відсутності. Окремо перевірте правильність персональних і банківських даних, адже помилка в ІПН чи IBAN теж може блокувати виплату. Якщо помилку виявили, її потрібно виправити через ПФУ.